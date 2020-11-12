"Барком-Кажани" не змогли відправитися на гру в Румунію.

Український клуб "Барком-Кажани" покинув Кубок Виклику з волейболу через ситуацію з коронавірусом у клубі.

Про це повідомив офіційний сайт команди.

Справа в тому, що п'ять гравців львівського клубу здали позитивні тести на коронавірус.

Через це "Барком-Кажани" не змогли відправитися на матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Виклику проти румунського "Динамо", який повинен був відбутися 11 листопада в Бухаресті.

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Український клуб звернувся до Європейської конфедерації волейболу (EKB) з проханням про перенесення матчу на більш пізній термін. Однак в EKB прийняли рішення не проводити другу зустріч і визнати вирішальним перший поєдинок, в якому "Барком-Кажани" у Львові програли з рахунком 2:3.

Таким чином, український клуб був виключений з турніру і позбавлений можливості взяти реванш.

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Автор: Антон Дудар