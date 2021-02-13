У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. У третій день відбувся жіночий спринт.
Збірну України в гонці представляли капітан Олена Підгрушна, а також Юлія Джима, Валя Семеренко, Дар'я Блашко.
Чемпіонкою світу стала лідер заліку спринтів норвежка Тіріл Екгофф. Вона закрила всі 10 мішеней.
Друге місце з одним хибним пострілом зайняла французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше, а бронзову медаль сенсаційно виборола білоруска Анна Сола.
Загалом в гонитві взяли участь 99 біатлоністок, в тому числі чотири українки. Всі наші співвітчизниці кваліфікувалися до гонки переслідування.
Юлія Джима і Валя Семеренко не закрили по 3 мішені, але перша була швидшою на лижні і зайняла 37 місце. Валя замкнула топ-50.
Олена Підгрушна і Дар'я Блашко навіть після кола штрафу зуміли потрапити в топ-15.
Чемпіонат світу з біатлону. Результати жіночого спринту
1. Тіріл Екгофф (0+0) 21:18,7
2. Анаїс Шевальє-Буше (0+1) +12,0
3. Анна Сола (0+0) +14,4
11. Олена Підгрушна (1+0) +1:05,4
14. Дар'я Блашко (1+0) +1:12,2
37. Юлія Джима (1+2) +1:58,4
50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7
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Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати
- ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.
- В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.
- Відомий склад збірної України на чемпіонат світу.
- На тогорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.
- На ЧС-2021 чинні чемпіони світу виступають в золотих бібах.
- У перший день змагань пройшла змішана естафета, де збірна України була близькою до медалей.
У чоловічому спринті найкращим серед українців став Артем Прима.
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