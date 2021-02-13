А переможцем очікувано стала представниця Норвегії.

У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. У третій день відбувся жіночий спринт.

Збірну України в гонці представляли капітан Олена Підгрушна, а також Юлія Джима, Валя Семеренко, Дар'я Блашко.

Чемпіонкою світу стала лідер заліку спринтів норвежка Тіріл Екгофф. Вона закрила всі 10 мішеней.

Друге місце з одним хибним пострілом зайняла французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше, а бронзову медаль сенсаційно виборола білоруска Анна Сола.

Загалом в гонитві взяли участь 99 біатлоністок, в тому числі чотири українки. Всі наші співвітчизниці кваліфікувалися до гонки переслідування.

Юлія Джима і Валя Семеренко не закрили по 3 мішені, але перша була швидшою на лижні і зайняла 37 місце. Валя замкнула топ-50.

Олена Підгрушна і Дар'я Блашко навіть після кола штрафу зуміли потрапити в топ-15.

Чемпіонат світу з біатлону. Результати жіночого спринту

1. Тіріл Екгофф (0+0) 21:18,7

2. Анаїс Шевальє-Буше (0+1) +12,0

3. Анна Сола (0+0) +14,4

11. Олена Підгрушна (1+0) +1:05,4

14. Дар'я Блашко (1+0) +1:12,2

37. Юлія Джима (1+2) +1:58,4

50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

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Автор: Будрін Артем