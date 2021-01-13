Дмитро Підручний домігся хорошого результату в спринтерській гонці.

В Оберхофі стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. Німецьке місто приймає другий етап поспіль.

Першими на старт вийшли чоловіки, які пробігли спринтерську гонку.

Українець Дмитро Підручний зумів показати хороший хід і, незважаючи на один промах, фінішував сьомим.

Читайте такожКубок світу з біатлону в Оберхофі: результати одиночної змішаної естафети

Переможцем гонки став титулований норвежець Йоханнес Бо.

Кубок світу в Оберхофі. Результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бо (Норвегія) - (0+0) 24:43,6

2. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0) + 12,4

3. Арнд Пайффер (Німеччина) - (0+0) +27,9...

7. Дмитро Підручний (Україна) - (0+1) + 45,5

48. Артем Прима (Україна) - (1+2) +2:18,3

49. Антон Дудченко (Україна) - (0+1) +2:20,4

78. Артем Тищенко (Україна) - (1+0) +3:17,8

88. Руслан Ткаленко (Україна) - (1+2) +4:01,0

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар