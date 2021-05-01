Збірна "кленового листа" продовжує захист титулу чемпіона світу серед молоді.

Збірна Канади впевнено декласувала Росію в півфіналі молодіжного чемпіонату світу-2021 і рішуче крокує до другого чемпіонства поспіль.

Родоначальники хокею вже в першому періоді вирішили долю зустрічі, тричі вразивши ворота росіян. На початку другого періоду деморалізована Росія пропустила четверту шайбу і заспокоїлася.

Наприкінці поєдинку росіяни відчайдушно зняли воротаря, і це дозволило Ділану Казенсу поставити крапку в матчі - підсумкові 5:0 на табло.

Канаду вже чекає у фіналі збірна США. А Росія посперечається за бронзові медалі з Фінляндією.

Чемпіонат світу (U-20). Півфінал

Канада – Росія - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Ньюхук (Шнайдер, Куїн) – 00:59,

2:0 – МікМайкл (Пелетьє, Казенс) – 10:33,

3:0 – Перфетті (Байрем, Казенс – більшість.) – 15:05,

4:0 – Шнайдер (Сузукі, Мерсер) – 24:09,

5:0 – Казенс (Пелетьє) – 58:31.

На 39:31 Ділан Казенс не реалізував штрафний кидок - воротар.

Молодіжний чемпіонат світу-2021: головне

Росія зайняла другу сходинку в групі В, де конкурувала з Швецією, США, Чехією та Австрією.

Канада виграла групу А, де випередила Фінляндію, Німеччину, Словаччину та Швейцарію.

Найкращим бомбардиром турніру на дану мить є нападник збірної США Тревор Зеграс, котрий набрав 13 очок за системою гол+пас.

Фінал відбудеться 6-го січня в канадському місті Едмонтон о 04:30 за місцевим часом.

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Переклад: Budrin Artem