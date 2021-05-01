Збірна Канади впевнено декласувала Росію в півфіналі молодіжного чемпіонату світу-2021 і рішуче крокує до другого чемпіонства поспіль.
Родоначальники хокею вже в першому періоді вирішили долю зустрічі, тричі вразивши ворота росіян. На початку другого періоду деморалізована Росія пропустила четверту шайбу і заспокоїлася.
Наприкінці поєдинку росіяни відчайдушно зняли воротаря, і це дозволило Ділану Казенсу поставити крапку в матчі - підсумкові 5:0 на табло.
Канаду вже чекає у фіналі збірна США. А Росія посперечається за бронзові медалі з Фінляндією.
Чемпіонат світу (U-20). Півфінал
Канада – Росія - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Ньюхук (Шнайдер, Куїн) – 00:59,
2:0 – МікМайкл (Пелетьє, Казенс) – 10:33,
3:0 – Перфетті (Байрем, Казенс – більшість.) – 15:05,
4:0 – Шнайдер (Сузукі, Мерсер) – 24:09,
5:0 – Казенс (Пелетьє) – 58:31.
На 39:31 Ділан Казенс не реалізував штрафний кидок - воротар.
Молодіжний чемпіонат світу-2021: головне
- Росія зайняла другу сходинку в групі В, де конкурувала з Швецією, США, Чехією та Австрією.
- Канада виграла групу А, де випередила Фінляндію, Німеччину, Словаччину та Швейцарію.
- Найкращим бомбардиром турніру на дану мить є нападник збірної США Тревор Зеграс, котрий набрав 13 очок за системою гол+пас.
- Фінал відбудеться 6-го січня в канадському місті Едмонтон о 04:30 за місцевим часом.
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