Шейхи розщедрились на солідну суму заради шахів.

Міжнародна шахова федерація оголосила дату чемпіонського матчу. Поєдинок пройде з 24 листопада по 16 грудня під час всесвітньої виставки "Експо" в Дубаї.

Про це повідомляє офіційний сайт FIDE.

Призовий фонд турніру складе два мільйони євро. Титул чемпіона світу захищатиме норвезький шахіст Магнус Карлсен.

30-річний норвежець зустрінеться з переможцем турніру претендентів, який стартував в російському місті Єкатеринбург 17 березня 2020 року, але був призупинений через світовий локдаун. Відновлення турніру заплановано на квітень 2021-го.

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Учасники турніру претендентів встигли провести всі партії першого кола. У турнірній таблиці лідерство ділять росіянин Ян Непомнящий та француз Максим Ваш'є-Лаграв (по 4,5 очка), далі йдуть росіянин Олександр Грищук, нідерландець Аніш Гірі, американець Фабіано Каруана, китаєць Ван Хао (всі – по 3,5), росіянин Кирило Алексєєнко та китаєць Дін Ліжень (обидва – по 2,5).

Матч за світову шахову корону буде складатися з 14 партій, переможець мусить набрати як мінімум 7,5 очок. У разі нічийного результату суперники розіграють титул на тай-брейку.

Виставка "Експо" пройде наприкінці 2021 року і стане наймасштабнішою виставковою подією світу. Віце-президент з комунікацій "Експо"-2020 Мохаммед Аль-Насірі прокоментував довгоочікуваний матч:

"Експо"-2020 - глобальна подія для всього людства. А ми гостинна та амбітна нація, яка залюбки готова прийняти бій двох найсвітліших розумів світу шахів", - зазначив один з організаторів.

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Автор: Будрін Артем