Представниця України готується до старту на Australian Open.

Українка Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі серії WTA 500 Grampians Trophy з призовим фондом 565 тисяч доларів.

У матчі першого кола Костюк розгромила канаду Габріелу Дабровскі.

Українська тенісистка за 57 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:0, 6:3.

Читайте такожСтаховський у драматичному матчі турніру в Мельбурні програв тенісисту з СШАУ другому колі Костюк зіграє проти американки Дженніфер Бреді, яка посіяна на турнірі під сьомим номером.

Grampians Trophy: що потрібно знати

Турнір в Мельбурні проходить з 3 по 7 лютого.

У ньому беруть участь тенісистки, які після прильоту в Мельбурн були відправлені на жорсткий карантин і протягом двох тижнів не могли тренуватися.

Всього для участі в турнірі заявлено 28 тенісисток. Турнір проходить без кваліфікації та парного розряду.

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Автор: Антон Дудар