Марта Костюк / фото REUTERS
Українка Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі серії WTA 500 Grampians Trophy з призовим фондом 565 тисяч доларів.
У матчі першого кола Костюк розгромила канаду Габріелу Дабровскі.
Українська тенісистка за 57 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:0, 6:3.
Читайте такожСтаховський у драматичному матчі турніру в Мельбурні програв тенісисту з СШАУ другому колі Костюк зіграє проти американки Дженніфер Бреді, яка посіяна на турнірі під сьомим номером.
Grampians Trophy: що потрібно знати
- Турнір в Мельбурні проходить з 3 по 7 лютого.
- У ньому беруть участь тенісистки, які після прильоту в Мельбурн були відправлені на жорсткий карантин і протягом двох тижнів не могли тренуватися.
- Всього для участі в турнірі заявлено 28 тенісисток. Турнір проходить без кваліфікації та парного розряду.
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