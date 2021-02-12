Голова організаційного комітету Олімпіади-2021 Йосіро Морі покинув свою посаду через скандал, пов'язаний з його сексистськими висловлюваннями.
Про це повідомляє Kyodo.
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"Я йду у відставку зі своєї посади. Мої недоречні коментарі доставили великі неприємності. Мені шкода", - сказав Морі під час засідання Виконавчої Ради оргкомітету.
"Важливо, щоб Олімпіада стартувала в липні, і моя присутність не повинна ставати перешкодою", - додав він.
На початку січня в ході засідання НОК Японії Морі заявив, що у зв'язку зі збільшенням кількості жінок у спортивних комітетах доведеться збільшити і тривалість засідань.
"Якщо ми збільшимо число жінок в комітетах, нам доведеться якось обмежити час їх виступів, їм складно перестати говорити, це дратує. У нас в оргкомітеті близько семи жінок, але всі знають своє місце", - сказав морі.
"У жінок є сильна схильність до суперництва. Якщо одна учасниця піднімає руку, щоб висловитися, всі інші теж починають хотіти щось сказати. В результаті всі щось говорять", - також сказав екс-голова оргкомітету.
Після цих слів користувачі мережі виступили із закликом звільнити 83-річного Морі. Чиновника розкритикували навіть його дружина, дочка і внучка. Пізніше він вибачився за свої слова.
МОК також розкритикував Морі, в своїй заяві, зокрема, назвавши його коментарі "недоречними".
Перенесення Олімпійських ігор-2020: головне
- Про перенесення Олімпійських ігор-2020 через пандемію коронавірусу стало відомо 24 березня. Пізніше МОК офіційно затвердив дати проведення Олімпіади в 2021 році.
- Прем'єр-міністр Японії заявив, що коронавірус не завадить і в 2021 році ігри відбудуться в Токіо.
- Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.
- Більшість жителів Японії виступило проти проведення Олімпіади в Токіо 2021 році.
- МОК заявив, що у нього немає плану "Б" щодо проведення Олімпіади.
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