Майк Тайсон обурився питанням журналіста після виставкового бою проти Роя Джонса-молодшого, чим розсмішив свого суперника.

Після поєдинку, який завершився внічию, журналіст запитав у Джонса: "Люди хвилювалися, що ви або Майк можете постраждати. У вас десь у підсвідомості не було таких побоювань?".

Джонс не встиг відповісти, так як втрутився Тайсон.

Читайте такожБій легенд боксу Тайсона і Джонса завершився внічию (фото, відео)

"Я не бився 15 років, а він - всього пару років. Чому нікого не хвилює моя дупа? Він бився два роки тому, а всі хвилюються про його дупу".

Журналіст відповів: "Ніхто не думав, що гігант може впасти". На що Тайсон сказав, що після п'ятнадцяти років простою він вже не гігант, а "новачок".

Весь цей діалог неабияк повеселив Джонса.

"Why nobody care about my ass?!" 😂



Mike Tyson just wants people to worry about him! #TysonJonesJrpic.twitter.com/xgrRwQBtw5