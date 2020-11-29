Майк Тайсон образився, що журналіст поставив питання не йому.

Майк Тайсон обурився питанням журналіста після виставкового бою проти Роя Джонса-молодшого, чим розсмішив свого суперника.

Після поєдинку, який завершився внічию, журналіст запитав у Джонса: "Люди хвилювалися, що ви або Майк можете постраждати. У вас десь у підсвідомості не було таких побоювань?".

Джонс не встиг відповісти, так як втрутився Тайсон.

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"Я не бився 15 років, а він - всього пару років. Чому нікого не хвилює моя дупа? Він бився два роки тому, а всі хвилюються про його дупу".

Журналіст відповів: "Ніхто не думав, що гігант може впасти". На що Тайсон сказав, що після п'ятнадцяти років простою він вже не гігант, а "новачок".

Весь цей діалог неабияк повеселив Джонса.

"Why nobody care about my ass?!" 😂



Mike Tyson just wants people to worry about him! #TysonJonesJrpic.twitter.com/xgrRwQBtw5 — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Майк Тайсон - Рой Джонс: головне

Поєдинок Тайсон-Джонс завершився з рахунком 79:73, 76:80, 76:76.

54-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг в 2005 році, а 51-річний Джонс - в 2018-му.

На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок. Джонс у 75 боях здобув 66 перемог (47 - нокаутом) і програв 9 разів.

Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.

Гонорар Тайсона за бій склав 10 мільйонів доларів, а Джонса - 3 мільйони. Частина виручених грошей піде на благодійність.

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Автор: Антон Дудар