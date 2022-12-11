Головні фішки iPhone 14: 4 основних функцій / фото Apple

З дати виходу iPhone 14 пройшло вже майже 3 місяці. Якщо Pro-моделі відразу знайшли свою аудиторію, то базові моделі вийшли неоднозначними. З одного боку, Apple знову випустила красиві, якісно зібрані пристрої, з іншого – відмінностей між 14 й iPhone 13 доводиться шукати з лупою.

З такої нагоди ми вирішили переглянути різні огляди нових смартфонів Apple, щоб з'ясувати, чому шанувальники "яблучної" техніки, навіть попри відсутність значущих змін, все одно віддають перевагу їм, а не Android-аналогам.

Батарея

Насамперед користувачі відзначають акумулятор пристрою. В iPhone 14 Apple лише зовсім небагато збільшили місткість акумулятора (3279 мАг проти 3227 мАг iPhone 13), але завдяки оптимізації роботи пристрою її енергія витрачається не так інтенсивно.

  • свіжий тест показав, що в режимі перегляду веб-сторінок iPhone 14 може працювати на одному заряді більше ніж 15 годин.

  • 8 годин і 30 хвилин пристрій зможе функціонувати без підзарядки при відтворенні відео.
  • геймери зможуть грати без перерви майже 7 годин.

Якщо порівнювати з топовими Android-флагманами, то ситуація наступна: попри те, що з усіх смартфонів у айфонів найменша місткість акумулятора, вони довше інших тримають заряд.

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Фронтальна камера

Всі моделі серії оснащені камерами для селфі з підтримкою автофокусу і широкою апертурою f/1,9. Заведено вважати, що чим менше цифра після букви F і косої риси, тим більше світла потрапляє на матрицю і тим краще смартфон "бачить" (більш якісно знімає фото і відео) вночі.

Джерело: Gizchina

Для порівняння, iPhone 13 має фронтальну камеру з діафрагмою f/2.2 та фіксованим фокусом. На виході знімки, зроблені iPhone 14, виходять чіткі та добре відтворюють кольори.

Новий фіолетовий колір

Моделі iPhone 14 і Plus доступні в кольорах Midnight (чорний), Starlight (білий/сріблястий), Product RED, а також в абсолютно нових синьому і фіолетовому. І остання, як бачиться, є фірмовим кольором 2022 року. До речі, останні кілька років компанія додає новий колір з кожною ітерацією своїх флагманських телефонів.

Джерело: Gizchina

Вперше фіолетовий колір з'явився ще в iPhone 12. Однак в iPhone 14 він виглядає в рази витонченіше і модніше.

Нові функції безпеки

Ще одна фішка, яка виділяє нові айфони від всіх конкурентів зі світу Android – це набір функцій безпеки для користувача. Маються на увазі детектор ДТП і відправка екстрених повідомлень через супутниковий зв'язок.

А тим часом інсайдери розкрили майже всі головні особливості нових iPhone 15 менш ніж за рік до анонсу. Як видно, базові iPhone 15 знову залишаться без модних фішок, які отримають Pro-моделі.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac. 

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