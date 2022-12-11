Серед них – "живучість" батареї, фронтальна камера і нові функції безпеки.

З дати виходу iPhone 14 пройшло вже майже 3 місяці. Якщо Pro-моделі відразу знайшли свою аудиторію, то базові моделі вийшли неоднозначними. З одного боку, Apple знову випустила красиві, якісно зібрані пристрої, з іншого – відмінностей між 14 й iPhone 13 доводиться шукати з лупою.

З такої нагоди ми вирішили переглянути різні огляди нових смартфонів Apple, щоб з'ясувати, чому шанувальники "яблучної" техніки, навіть попри відсутність значущих змін, все одно віддають перевагу їм, а не Android-аналогам.

Батарея

Насамперед користувачі відзначають акумулятор пристрою. В iPhone 14 Apple лише зовсім небагато збільшили місткість акумулятора (3279 мАг проти 3227 мАг iPhone 13), але завдяки оптимізації роботи пристрою її енергія витрачається не так інтенсивно.

свіжий тест показав, що в режимі перегляду веб-сторінок iPhone 14 може працювати на одному заряді більше ніж 15 годин.

8 годин і 30 хвилин пристрій зможе функціонувати без підзарядки при відтворенні відео.

геймери зможуть грати без перерви майже 7 годин.

Якщо порівнювати з топовими Android-флагманами, то ситуація наступна: попри те, що з усіх смартфонів у айфонів найменша місткість акумулятора, вони довше інших тримають заряд.

Фронтальна камера

Всі моделі серії оснащені камерами для селфі з підтримкою автофокусу і широкою апертурою f/1,9. Заведено вважати, що чим менше цифра після букви F і косої риси, тим більше світла потрапляє на матрицю і тим краще смартфон "бачить" (більш якісно знімає фото і відео) вночі.

Для порівняння, iPhone 13 має фронтальну камеру з діафрагмою f/2.2 та фіксованим фокусом. На виході знімки, зроблені iPhone 14, виходять чіткі та добре відтворюють кольори.

Новий фіолетовий колір

Моделі iPhone 14 і Plus доступні в кольорах Midnight (чорний), Starlight (білий/сріблястий), Product RED, а також в абсолютно нових синьому і фіолетовому. І остання, як бачиться, є фірмовим кольором 2022 року. До речі, останні кілька років компанія додає новий колір з кожною ітерацією своїх флагманських телефонів.

Вперше фіолетовий колір з'явився ще в iPhone 12. Однак в iPhone 14 він виглядає в рази витонченіше і модніше.

Нові функції безпеки

Ще одна фішка, яка виділяє нові айфони від всіх конкурентів зі світу Android – це набір функцій безпеки для користувача. Маються на увазі детектор ДТП і відправка екстрених повідомлень через супутниковий зв'язок.

А тим часом інсайдери розкрили майже всі головні особливості нових iPhone 15 менш ніж за рік до анонсу. Як видно, базові iPhone 15 знову залишаться без модних фішок, які отримають Pro-моделі.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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