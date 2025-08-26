Нові вимоги сильно ускладнять встановлення застосунків і APK-файлів зі сторонніх джерел.

Google завжди позиціонувала Android як відкриту альтернативу замкнутій екосистемі Apple. Будь-хто міг створити застосунок, завантажити його на пристрій або поділитися ним. Однак незабаром це зміниться.

Google оголосила про введення нових вимог для перевірки розробників андроїд-застосунків – компанія має намір перевіряти особистості навіть тих, хто поширює їх поза Google Play. Передбачається, що встановлення застосунків від неперевірених розробників просто блокуватиметься.

Якщо раніше подібна перевірка застосовувалася тільки в Google Play, то тепер йдеться про системний рівень. Це означає, що встановлення застосунків не тільки з офіційного магазину, а й з альтернативних маркетів або безпосередньо через APK-файли стане можливим тільки після проходження автором верифікації через нову консоль розробника Android.

Верифікація буде спрощеною – перевіряти будуть тільки особистість розробника, але не вміст його програми. У Google нововведення порівнюють з перевіркою документів в аеропорту, яка підтверджує особу пасажира, але не пов'язана з оглядом багажу.

Google планує почати тестування програми в жовтні 2025 року, поки що вона буде доступна тільки за запрошеннями. Для всіх розробників її запустять у березні 2026 року, а у вересні 2026-го для Бразилії, Індонезії, Таїланду та Сінгапуру вона буде обов'язковою.

За словами корпорації, саме в цих країнах найбільше страждають від шахрайських програм, які користувачі встановлюють в обхід Google Play. Якщо програма верифікації буде успішною, її поширять на всі пристрої Android по всьому світу до 2027-го року.

Нагадаємо, минулого року Apple після тиску з боку ЄС дозволила встановлення сторонніх застосунків на пристроях iOS. Поки що ця можливість доступна користувачам 27 країн, які входять до Європейського союзу, але з часом її розгорнуть по всьому світу.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android - це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

