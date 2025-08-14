Наразі підтримуються англійська, іспанська, французька та португальська мови.

У новій версії перекладача Google з'явилася функція Practice для вивчення іноземних мов, а також ШІ-тренер, який допоможе відпрацювати навички у форматі діалогів.

Уперше опцію помітили ще у квітні 2025 року, але тоді потренуватися було не можна, хоча й було написано, що доступно дві мови – англійська та іспанська. Тепер журналісти Android Authority змогли протестувати функцію.

У новій версії Google-перекладача додалися французька та португальська мови, а також персоналізовані уроки під рівень знань (новачок, середній і високий), вправи на вимову і не тільки.

Android Authority порівнює Practice з Duolingo і вважає, що сервіс має доволі привабливий вигляд, особливо зі свіжим інтерфейсом. Однак є в цьому нововведенні один істотний мінус – згадка про "пробний період", що побічно натякає на запровадження підписки.

Поки що функція для вивчення мов працює в беті тільки для "обраних", а реліз для всіх обіцяють трохи пізніше.

Нагадаємо, на iPhone та iPad тепер можна зробити Google Translate перекладачем за замовчуванням – він замінить вбудований застосунок "Переклад". Робиться це в кілька тапів, але ваш пристрій має бути оновлений до iOS 18.4 і новіше.

Тим часом Google несподівано відкрила доступ усім охочим до тестування Gemini 2.5 Pro. Це перша модель у новій серії "мислездатних" ШІ, здатних аналізувати інформацію, робити логічні висновки і вирішувати складні завдання.

