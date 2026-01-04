Перше оновлення Telegram у 2026 році принесло короткі перекази від ШІ

Тепер довгі публікації та статті можна не читати цілком, нейромережа сама зробить коротку вижимку.

Розробники Telegram випустили перше велике оновлення у 2026-му році, ключовим нововведенням якого стала функція переказу довгих постів за допомогою ШІ.

Компанія також представила статистику за 2025-й: минулого року було випущено 13 великих оновлень, які додали в месенджер 75 нових функцій. Ось що нового цього разу:

Короткі перекази від ШІ

Тепер довгі публікації в каналах і статті в режимі Швидкого перегляду можна миттєво скоротити, отримавши стислу вижимку змісту, створену штучним інтелектом.

Функція працює на основі відкритих моделей через децентралізовану мережу Cocoon. За заявою Telegram, усі запити шифруються, забезпечуючи максимальну приватність даних.

Новий дизайн інтерфейсу

Власникам iPhone дістався ще й доопрацьований дизайн "рідкого скла" з прозорістю та ефектами заломлення. Інтенсивність можна налаштувати в "Налаштуваннях" → "Енергозбереження", що також дасть змогу знизити витрату заряду акумулятора.

Оновлення вже почало з'являтися у користувачів. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний клієнт у Google Play і App Store.

Раніше в Telegram з'явився вхід без SMS-кодів і паролів, і можливість додавати музику в профіль. А Google вперше дозволить користувачам поміняти свою адресу пошти Gmail.

