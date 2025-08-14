Російська влада намагається силою пересадити всіх на вітчизняний месенджер Max, який контролюється спецслужбами.

13 серпня в Росії почали блокувати голосові дзвінки в месенджерах WhatsApp і Telegram. Основною причиною нібито є протидія шахрайству та тероризму.

Обидві платформи прокоментували рішення російської влади обмежити доступ до функцій месенджерів. У заяві WhatsApp зазначено, що їхній сервіс конфіденційний, за замовчуванням захищений наскрізним шифруванням, і саме це викликає спротив з боку російської влади.

"Саме тому російська влада намагається блокувати WhatsApp для понад 100 мільйонів наших користувачів у країні. Ми продовжимо робити все можливе, щоб спілкування, захищене наскрізним шифруванням, залишалося доступним для людей по всьому світу, включно з Росією", – йдеться в повідомленні.

Як пише Reuters, Telegram у відповідь на чергову хвилю блокувань у Росії повідомив, що його модератори за допомогою ШІ та машинного навчання щодня видаляють мільйони шкідливих повідомлень і активно борються з шахрайством і закликами до насильства.

Крім того, в "Телеграмі" наголосили, що в месенджер нещодавно було додано "деталізовані налаштування конфіденційності для дзвінків", які дають змогу користувачам месенджера визначати, від кого приймати дзвінки, або повністю відключити їх.

Інтернет-цензура в Росії вже жорсткіша за китайську

Після вторгнення в Україну у лютому 2022 року російська влада посилила контроль над інтернет-простором. Зокрема, було заблоковано Facebook, Instagram, Discord і низку інших популярних ресурсів. Також влада масово видаляє VPN-сервіси і штрафує за їх використання.

У липні 2025 року в Росії запустили нову платформу – месенджер Max від компанії VK, який нагадує китайський WeChat. Застосунок має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів і файлів користувача, ба більше, він контролюється спецслужбами.

Нагадаємо, що 8 липня на території Росії зареєстровано наймасштабніший збій у роботі інтернету. Проблеми виникли у десятків тисяч російських користувачів.

