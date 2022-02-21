Щодо будь-яких кіберінцидентів просять інформувати урядову команду реагування CERT-UA.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попередила про можливі кібератаки 22 лютого на українські веб-ресурси.

Про це повідомляє Держспецзв’язку із посиланням на урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Йдеться про можливі кібератаки на веб-ресурси в зоні ".ua".

"Держспецзв’язку звертається до всіх: у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - зазначає відомство.

У CERT-UA своєю чергою розповіли, що на одному з маркетплейсів виявили повідомлення з погрозою проведення кібератак 22 лютого.

"У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua", - інформує урядова команда.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку". Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кібератака 15 лютого була найбільшою в історії держави. На думку Мінцифри, за нею може стояти Росія.

Раніше УНІАН писав, як у січні проти 70 українських сайтів було здійснено кібератаку. Невідомі заблокували роботу веб-ресурсів органів держвлади.

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