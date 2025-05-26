Пристрій стане центром розумного будинку в рамках екосистеми Apple.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман розповів, що до кінця 2025 року Apple представить хаб для системи розумного будинку. Пристрій могли випустити цього літа, але через проблеми впровадженням Apple Intelligence реліз довелося перенести на кінець року.

Чутки про продукт, умовно званий "HomePod з дисплеєм", циркулюють мережею вже досить давно. Новий пристрій, оснащений 7-дюймовим дисплеєм, поєднає в собі можливості iPad, колонки HomePod і Apple TV.

Серед ключових особливостей новинки - фронтальна камера для спілкування FaceTime, нова операційна система homeOS і глибока інтеграція Apple Intelligence. За допомогою хаба користувачі зможуть не тільки керувати системами розумного будинку, а й, наприклад, користуватися ШІ-сервісами Apple.

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Крім HomePod з екраном, компанія Apple також працює над версією HomePod з роботизованою рукою - реліз цього пристрою очікують після запуску звичайної моделі в продаж.

До речі, 2024 рік став першим із 2010-го, коли Apple не представила жодного повністю нового девайса. Крім хаба розумного будинку, нових девайсів цього року від Apple не очікується.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, а вже в червні Apple представить наступну версію iOS та інших операційних систем. За інформацією Bloomberg, iOS 19 стане наймасштабнішим оновленням за десятиліття. Обіцяють новий інтерфейс, натхненний visionOS.

Водночас Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році - до 20-річчя iPhone. Очікується вихід скляного iPhone, робота та розумних окулярів.

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