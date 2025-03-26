Раніше ці екрани використовувалися тільки в Pro і Pro Max версіях смартфонів Apple.

iPhone 17 отримає нові дисплеї від Samsung - M14 OLED, які будуть в усій лінійці смартфонів, включно з базовою моделлю та ультратонким iPhone 17 Air.

Як повідомляє інсайдер Jukanlosreve, ці панелі забезпечують значне поліпшення якості зображення: яскравість збільшиться на 30% порівняно з попередніми M13, а термін служби дисплея стане довшим.

Samsung буде ексклюзивним постачальником цих OLED-панелей, і повідомляється, що компанія поставить Apple до 90 мільйонів дисплеїв для iPhone 17 цього року.

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M14 OLED вже використовується в iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, але тепер Apple вирішила поширити цю технологію на всі моделі, включно з більш доступними варіантами. Однак варто зазначити, що нові дисплеї дорожчі у виробництві, і поки невідомо, як це позначиться на ціні iPhone 17.

Крім поліпшеної яскравості, технологія M14 також обіцяє поліпшену енергоефективність, що допоможе пристроям працювати довше на одному заряді.

Також варто зазначити, що поки навіть сама Samsung не використовує ці екрани на своїх смартфонах, хоч це і може змінитися з їхнім наступним флагманом Samsung Galaxy S26 Ultra.

Раніше ми розповідали, що один із найочікуваніших девайсів Apple опинився під загрозою скасування. За інформацією Bloomberg, прототип Apple Watch SE із пластиковим корпусом не подобається творцям.

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