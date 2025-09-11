За 170 доларів покупець отримує тривалу підтримку, екран Super AMOLED і поліпшений захист від подряпин.

Компанія Samsung поповнила свій каталог ще одним бюджетним телефоном – Galaxy F17. Він побудований на базі раніше випущеного Galaxy A17, але дешевший. При цьому головна фішка як шість років оновлень Android на місці, пише SamMobile.

Апарат комплектується 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED Infinity-U з частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Захист передньої панелі забезпечує загартоване скло Gorilla Glass Victus – Galaxy F17 став одним із найдешевших пристроїв на ринку з таким склом.

Процесор Exynos 1330 доповнений 4 ГБ/6 ГБ і 128 ГБ ПЗП. Внутрішня пам'ять розширюється за допомогою карти microSD (до 2 ТБ). Фронтальна камера – 13-мегапіксельна, основна – з датчиками роздільною здатністю 50 і 2 Мп. Galaxy F17 5G має захист IP54 і працює від батареї 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 25 Вт.

З опцій зв'язку є GPS, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC (також працює з Samsung Pay) і порт USB-C стандарту 2.0. Головною особливістю новинки є розширена підтримка – заявлено 6 оновлень версії Android. З коробки він працює на One UI 7 (Android 15).

Продаватиметься смартфон тільки онлайн і тільки у двох кольорах – чорному та ліловому. Молодшу версію з 4+128 ГБ пам'яті оцінено в 170 доларів, а топову з 6+128 ГБ – у $180.

Раніше цього місяця Samsung представила "народний" флагман Galaxy S25 FE. Він працює на One UI 8 "з коробки". При тому, що S25, S25 Plus і S25 Ultra поки задовольняються лише бета-версією ОС.

Наприкінці вересня на смартфони Samsungпочне приходити One UI 8 на базі Android 16. Довгоочікуване оновлення поширюватиметься поступово протягом двох місяців.

