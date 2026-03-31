Стало відомо, який вигляд матиме новий флагманський смартфон Pixel 11 (фото)

Пристрій збереже концепцію попередніх поколінь, але отримає помітно зменшені рамки навколо екрана та повністю чорний блок камер.

Видання Android Headlines спільно з інсайдером OnLeaks опублікувало перші якісні рендери Pixel 11 – наступного флагманського смартфона Google.

Пристрій збереже загальну концепцію попередніх поколінь, але отримає помітно зменшені рамки навколо 6,3-дюймового екрана та повністю чорний блок камер – без підлаштування під колір корпусу.

Згідно з витоком, габарити Pixel 11 залишаться близькими до Pixel 10 – 152,8 × 72 × 8,5 мм. При цьому новинка стане трохи тоншою за торішню модель. Різниця становить усього 0,1 мм. Фактично це повернення до товщини Pixel 9.

Всередині Pixel 11 оснастить новим 7-ядерним процесором Tensor G6, а від модемів Samsung відмовляться на користь рішення від MediaTek. Реліз пристрою традиційно очікується в серпні, стартовий цінник залишиться на рівні 800 доларів.

На рендерах смартфон представлений у кольорі "Indigo", але будуть і інші варіанти, зазначає Android Headlines.

Камера смартфона Pixel 10a показала досить скромні результати в тестах DxOMark. За даними лабораторії, пристрій набрав 134 бали і посів лише 75 місце у світовому рейтингу камерофонів, поступившись як старішому Pixel 8a, так і iPhone 15.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

Вас також можуть зацікавити новини: