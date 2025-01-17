Ключовою причиною спаду популярності називають відсутність функцій ШІ в останніх моделях iPhone а на найбільшому ринку у світі.

Згідно зі звітом Canalys Research, iPhone втратив звання найпопулярнішого смартфона в Китаї. Тепер на китайському ринку лідирують пристрої Huawei і Vivo.

Зазначається, що у 2024 році відбулося найбільше в історії падіння річних продажів телефонів Apple у Китаї, зокрема на 25% в останньому кварталі. Тепер у п'ятірці найпопулярніших брендів американський IT-гігант посідає третє місце, пишуть дослідники з Canalys. Слідом за iPhone розташувалися Oppo і Honor.

Ключовою причиною спаду популярності iPhone називають відсутність функцій штучного інтелекту в останніх моделях iPhone для цієї країни. За найоптимістичніших розкладів Apple Intelligence зможе запуститися в Китаї тільки в другій половині року – водночас у китайських виробників з ШІ-функціями проблем немає.

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Виробник iPhone навіть використовував знижки до 2300 юанів (318 доларів США), щоб стимулювати продажі, але безперервний випуск флагманів від Huawei, поширення складних моделей і зростання лояльності до таких Android-брендів, як Xiaomi і Vivo, кинули виклик позиціям Apple на преміум-ринку.

У серпні 2024 року Huawei вперше за чотири обійшла Apple за продажами смартфонів у Китаї. Посилення конкурентного тиску на Apple відбулося після того, як Huawei у квітні представила свою нову флагманську серію Pura 70.

2025 рік обіцяє бути багатим на смартфони Apple. Цієї весни вийде новий iPhone SE, який, за прогнозами аналітиків, "порве ринок", а восени дебютує iPhone 17 з новою "ультратонкою" моделлю.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших і найшвидших Android-пристроїв. На перше місце вирвався ігровий флагман з Китаю, який дебютував кілька тижнів тому.

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