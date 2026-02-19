Загроза війни між США та Іраном рекордно розігнала ціни на нафту

Деякі аналітики вважають малоймовірною війну США та Ірану.

Ціни на нафту в четвер, 19 лютого, продовжують зростати після здорожчання на понад 4% 18 лютого. Цьому сприяють посилення військової активності США та Ірану в ключовому нафтовидобувному регіоні світу та збільшення ймовірності бойових дій Вашингтону проти Тегерану, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 12:22 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 76 центів - до 71,11 долари за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася по 65,8 доларів за "бочку", додавши 75 центів.

"Ціни на нафту зростають, оскільки ринок все більше стурбований можливістю негайних дій США проти Ірану", – зазначили аналітики ING.

Експерти пояснюють, що учасники ринку занепокоєні, не лише через потенційні перебої з постачанням іранської нафти, а і сировини з інших країн Перської затоки, оскільки вона постачається через Ормузьку протоку, яка контролюється Іраном. Загалом, через протоку транспортується до 20% світового постачання нафти.

Водночас Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ зазначає, що країна закрила Ормузьку протоку на кілька годин 18 лютого, не уточнюючи, чи було відновлено судноплавство. Крім того, Іран видав повідомлення для авіаперсоналу (NOTAM) про те, що планує запустити ракети в районах на півдні країни в четвер з 03:30 до 13:30 за Гринвічем (1:30-11:30 за київським часом).

Водночас США розгорнули військові кораблі поблизу Ірану, а віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зважує, чи продовжувати дипломатичні відносини з Тегераном, чи обрати "інший варіант". Проте деякі аналітики вважають збройний конфлікт, наразі, малоймовірним.

"Напруженість між Вашингтоном і Тегераном залишається високою, але переважає думка, що повномасштабний збройний конфлікт малоймовірний, що спонукає до вичікувальної позиції", – зазначив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.

Він пояснює, що президент США Дональд Трамп не хоче різкого зростання цін на нафту.

"Навіть якщо військові дії відбудуться, то вони, ймовірно, обмежаться короткостроковими повітряними ударами", – додав експерт .

Водночас Bloomberg зазначає, що вторгнення США до Ірану може відбутися раніше, ніж прогнозувалося. Видання додає, що стрибок цін на нафту у понад 4% - рекордний з жовтня 2025 року.

Ситуація довкола Ірану - останні новини

Агенство Reuters повідомляв, що армія США готується до потенційно тижневих військових операцій проти Ірану. Зокрема Пентагон оголосив про відправлення на Близький Схід додаткового авіаносця, а також тисяч військовослужбовців, винищувачів і ракетних есмінців.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зміну режиму в Ірані.

