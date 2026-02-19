Росія показала нову версію бронетранспортера, який запізнився на 30 років (фото)

Оновлений БТР-22 може використовувати протитанкові керовані ракети "Конкурс-М".

Росіяни створили удосконалений бронетранспортер БТР-22 з бойовим модулем "Баліста", який керується дистанційно. Відповідне фото публікують російські пропагандистські пабліки.

Модуль "Баліста" оснащується 30-мм автоматичною гарматою 2А42 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом ПКТМ, а також протитанковими керованими ракетами "Конкурс-М".

Модуль оснащений автоматизованою системою керування вогнем з автоматом супроводу цілі. "Баліста" має резервний приціл з лазерним далекоміром і автономним живленням, а також додаткові ручні приводи наведення. Є можливість дозавантаження боєкомплекту зброї без виходу екіпажу назовні.

Сам БТР-22 - це колісний бронетранспортер, що є глибокою модернізацією БТР-82А зі збільшеним до восьми осіб десантним відділенням. Він адаптований для виконання завдань "в умовах сучасних конфліктів". Машину було розроблено на базі серійного БТР-82А.

Основною відмінністю конструкції машини від БТР-82А є перекомпонування. Силове відділення тепер розташоване в носовій частині корпусу. Поруч з ним знаходиться відділення управління з робочим місцем механіка-водія.

Як силовий агрегат використовується 6-циліндровий рядний багатопаливний дизель, що розвиває максимальну потужність 330 к.с. У зв'язку із збільшенням потужності двигуна була посилена трансмісія.

Десантне відділення тепер розташовується в кормовій частині. Десант, як і екіпаж, розміщується на спеціальних антитравматичних кріслах, посадка та висадка здійснюється через кормові двері. За бажанням замовника, БТР може бути обладнаний відкидною апареллю.

Захищеність броньованого корпусу підвищена завдяки використанню нових марок броньової сталі та рознесеного бронювання. Поліпшено показники рухливості, максимальна швидкість по шосе становить до 100 км/год.

Нагадаємо, раніше росіяни привезли БТР-22 на міжнародну виставку озброєння World Defense Show 2026, щоб спробувати продати його на Близькому Сході. Тоді він був зі старою баштою.

Бойовий модуль "Баліста" також привезли на виставку, але замість того, щоб інтегрувати його, як і було обіцяно, він стояв поруч на виставковому стенді.

Загалом станом на сьогодні БТР-22 викликає великі сумніви у фахівців. Він хоч і є дещо кращим за БТР-82А, але навіть самі росіяни визнають, що бронетранспортер відстав від реалій на десятиліття. Так, потужність двигуна у 330 к.с. на тлі маси у 20 тонн виглядає занадто малою. Серед інших недоліків - недостатній захист.

Сама поява БТР-22 свідчить про відсутність реального розвитку російського ОПК, який сьогодні ні в чому не перевершує оборонно-промислові комплекси інших країн світу.

