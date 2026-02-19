Конкурент 'Кинжала': Туреччина запускає в серію гіперзвукову ракету Tayfun Block 4

Tayfun Block 4 може належати до класу балістичних ракет середньої дальності, із максимальною дальністю 2000 або 3000 км.

Турецька балістична ракета Tayfun Block 4 після вдалих випробувань, вже у цьому році має надійти у серійне виробництво. Про що повідомив генеральний директор турецької компанії Roketsan Мурат Ікінчі, пише Defence Express.

Зазначається, що балістична ракета Tayfun це ціла серія ракет із дещо різними розмірами та характеристиками, де Block 4 наразі є найбільшою та найпотужнішою. Вперше цю нову версію Tayfun Block 4 представили лише 7 місяців тому у липні 2025 року.

Офіційно характеристики ракети Tayfun Block 4 не оголошуються. Проте, відомо, що вона має довжину близько 10 метрів та масу у 7,2 тонни. Водночас відомо характеристики меншої ракети Tayfun (блок не оголошується).

Так, як зауважають аналітики, вона при довжині 6,5 метра та масі 2,3 тонни, має дальність ураження понад 280 км, хоча на практиці, під час випробувань у жовтні 2022 року вона полетіла на цілих 560 км, що говорить про те, що справжня максимальна дальність може виявитись ще більшою.

"Зважаючи на це, у мережі висуваються припущення, що Tayfun Block 4 може належати до класу балістичних ракет середньої дальності, із максимальною дальністю 2000 або 3000 км. На користь цієї версії також каже й той факт, що президент Туреччини у січні 2025 року, оголошував що у країні зараз розробляють балістичну ракету з дальністю у 2000 км, а також планується збільшення кількості ракет на 800 км", - йдеться у матеріалі.

Додамо, що Tayfun Block 4 може стати конкурентом російського "Кинжала", який активно використовувався проти України. Російська ракета має заявлену дальність близько 2000 км, а точність та гіперзвукові характеристики неодноразово ставилися під сумнів незалежними експертами.

Як повідомляв УНІАН, компанія Baykar планує вже в першому кварталі цього року передати збройним силам Туреччини перші два безпілотні винищувачі Kizilelma.

Наразі вже виготовлено перші два серійні борти та ще п’ять прототипів. Підготовка пілотів та технічних спеціалістів розпочнеться вже в 2026 році. Строки навчання для пілотів складатимуть 5 місяців, а технічних спеціалістів - 4 місяці.

Щодо самих можливостей перших бортів, то вони скоріше за все будуть обмежені, поки тривають випробування та інтеграція різного озброєння. Також невідомо, чи це буде модифікація без форсажної камери з українським двигуном АІ-25ТЛТ, чи вже з двигуном АІ-322Ф (обидва двигуни виготовляє запорізька компанія "Мотор Січ" - Ред.), що стоїть на четвертому прототипі.

