Споживачі банально втомилися від підписок і не хочуть щомісяця платити за такий простий продукт.

Logitech передумала випускати "вічну мишку" – преміальний аксесуар для комп'ютера, що працює за підпискою. Про це повідомляє The Verge з посиланням на слова гендиректора компанії Ханнеке Фабер.

Новина про те, що Logitech має намір перейти до бізнес-моделі "вічної" мишки, яка продаватиметься за підпискою, з'явилася тиждень тому. Тоді в компанії визначили цей задум як частину нової стратегії, орієнтованої на екологічність і підвищення "життя" продуктів. Передбачалося, що це був би звичайний лізинг або спеціальна мишка, що працює тільки з оплаченою підпискою.

За кілька днів після того, як новини про спірний девайс потрапили в інтернет, а фанати компанії засудили рішення і дали зрозуміти, що це поганий задум, у Logitech заявили, що компанію неправильно зрозуміли. Наразі CEO компанії каже, що "нескінченна мишка" не є реальним продуктом, а лише загляданням у майбутні можливості.

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Згадана миша не є реальним або запланованим продуктом, а являє собою погляд на внутрішнє мислення, що виходить за рамки, про майбутні можливості для більш екологічної споживчої електроніки – Logitech.

У The Verge пишуть, що варіант із підпискою не здається таким вже фантастичним. Для IT-гігантів цілком закономірно шукати нові джерела фінансових потоків, а бізнес-модель за передплатою непогано вписується в цю парадигму.

Тим паче, що деякі компанії вже почали пропонувати свої продукти за передплатою за аналогією зі стримінговими та ігровими майданчиками. Наприклад, бренд HP пропонує оренду принтерів і чорнило за передплатою

Раніше в асортименті Logitech з'явилася миша, яка "ніколи не розрядиться". Пояснюється це просто: суперконденсатор усередині пристрою діє як крихітна батарея, яку постійно заряджає килимок Powerplay під ним. А на одній АА-батарейці обіцяють автономність понад 600 годин.

А тим часом до релізу нових айфонів залишилося трохи більше місяця. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

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