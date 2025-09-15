Офіційна презентація новинок відбудеться найближчими тижнями.

Xiaomi пропустить цифру в назві своїх флагманів і замість Xiaomi 16 випустить одразу Xiaomi 17 - щоб "безпосередньо конкурувати" з новою лінійкою iPhone 17, про що прямо повідомив президент компанії Лу Вейбінг.

У лінійку увійдуть три моделі: базова Xiaomi 17, а також Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max. Усі вони отримають топовий чип Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5 і стануть "найпотужнішими смартфонами в історії".

Лу Вейбінг додав, що Xiaomi активно інвестує в розробку і подвоїть вкладення в дослідження в найближчі п'ять років.

Відео дня

Дизайн прийдешніх флагманів компанія поки не розкрила. Офіційна презентація новинок відбудеться вже цього місяця.

За словами інсайдерів, серія Xiaomi 17 стане "вбивцею" Samsung Galaxy S26. Китайські флагмани поб'ють рекорд за товщиною рамок навколо екрана, а також отримають помітні поліпшення щодо батареї і камер. Так, моделі 17 Pro Max приписують рекордний акумулятор 7500 мАг.

У вересні також стартує розгортання HyperOS 3 на базе Android 16, в якій з'явиться одна з головних фішок айфонів – "динамічний острів" Super Island. Наразі відомо, що до HyperOS 3 оновлять понад 100 пристроїв.

Раніше цього місяця у Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 5000 грн. У нього 50-Мп камера з ШІ, великий акумулятор ємністю 6000 мАг і 120 Гц дисплей.

Вас також можуть зацікавити новини: