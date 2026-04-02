Крутіше за айфони: складено рейтинг найшвидших Android-смартфонів у 2026 році

5 із 10 смартфонів у списку набирають понад 3 млн балів у тестах AnTuTu.

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала списки найпродуктивніших смартфонів за березень 2026 року. Пристрої перераховані у двох категоріях: флагмани та середній клас.

Топ-10 флагманів очолює iQOO 15 Ultra, оснащений Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він показав середній результат 4,17 мільйона балів. Пристрій позиціюється як ультимативне рішення для геймерів: з потужним чіпом, великою батареєю в тонкому корпусі та вбудованим вентилятором для довгих ігрових сесій.

На другій позиції з невеликим відривом знаходиться OnePlus 15T. У AnTuTu відзначили, що це один з найпотужніших компактних флагманів на ринку. Усередині нього встановлено чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Замикає топ-3 Vivo X300 Pro, який оснащений чіпом Dimensity 9500 від MediaTek.

Далі весь список займають пристрої з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5: Realme GT 8 Pro, Red Magic 11 Pro+, iQOO 15, Honor Magic 8, Honor Magic 8 Pro, Honor Win і OnePlus 15. Усі смартфони у списку набирають понад 3,8 млн балів. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max в аналогічних тестах набирає ~3 млн балів.

Смартфони iQOO Z11 і Honor Power2 з процесором Dimensity 8500 на борту посідають перше і друге місця в топі продуктивності серед пристроїв середнього рівня. Девайси набрали 2,32 і 2,21 млн відповідно.

