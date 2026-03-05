Названо 10 найкращих Android-смартфонів прямо зараз за відгуками користувачів

У списку Nubia Z80 Ultra, Huawei Mate 70 Pro, Xiaomi 15S Pro та інші Android-телефони.

Бенчмарк AnTuTu опублікував черговий рейтинг за лютий 2026 року. Цього разу в списку телефони на базі Android з найбільшою кількістю позитивних відгуків користувачів.

Лідер "народного" рейтингу – ZTE Nubia Z80 Ultra, який набрав 98,67% позитивних оцінок. Крім унікального зовнішнього вигляду, телефон також поєднує в собі флагманський набір камер, великий акумулятор ємністю 7200 мАг і топовий чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Друге і третє місця посіли пристрої серії Huawei Mate 70. Їх успіх фахівці пов'язують з потужною екосистемою HarmonyOS, революційними можливостями камер для нічної зйомки, преміальним дизайном і високою автономністю.

Відео дня

Окремо відзначається Oppo K13 Turbo – це єдиний смартфон у рейтингу, який відноситься до бюджетного сегменту вартістю менше $250-$300, пропонуючи при цьому характеристики високого рівня: чип Snapdragon 8s Gen 4, батарею 7000 мАг і активне охолодження.

У десятці, крім інших, можна побачити Xiaomi 15S Pro, Oppo Find X8 Ultra, Oppo Find X8s, OnePlus Ace 6, Honor Magic 8 і Realme Neo 8.

Раніше бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для покупки флагман сьогодні продає Red Magic, тоді як у бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Днями Apple представила бюджетний iPhone 17e за 599 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старою "чубчиком".

