Анонсовано новий найпотужніший смартфон у світі: він коштує дешевше $300

За продуктивністю він легко обходить Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra і багато інших топ-флагманів.

У Китаї представили найпотужніший Android-смартфон на ринку. Компанія OnePlus не просто випередила своїх конкурентів, а й встановила досить доступний цінник на топовий девайс, пише Phone Arena.

OnePlus Ace 5 Extreme Edition встановив рекорд продуктивності серед пристроїв на чипі MediaTek Dimensity 9400+ і набрав у тесті AnTuTu 3,22 млн балів. Для порівняння, лідер рейтингу найпотужніших телефонів квітня набирає 2,95 млн балів.

Крім рекордної продуктивності, новинка OnePlus вирізняється потужним охолодженням. Виробник заявляє, що площа випарної камери для відведення тепла становить 7300 кв. мм.

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Також пристрій отримав 6,83″ AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 144 Гц, акумулятор 6700 мАг з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт і датчики з роздільною здатністю 50 Мп (Sony IMX906) і 8 Мп. Фронтальна камера – 16-мегапіксельна.

Базову версію OnePlus Ace 5 Extreme Edition з 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-пам'яті оцінили в 295 доларів. Топова версія 16 ГБ + 1024 ГБ коштує 460 доларів. Дата глобального запуску поки не повідомляється.

Раніше на ринку з'явився найдоступніший у світі смартфон зі Snapdragon 8 Elite. Крім актуального процесора, пристрій може похвалитися спритним 144-герцовим екраном і акумулятором 6800 мАг.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

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