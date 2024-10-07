Причина тому – низка невдалих запусків, зокрема недавні iPhone 16, які вийшли без обіцяних ШІ-функцій.

Apple протягом багатьох років радувала нас щорічними оновленнями своїх головних продуктів. Зазвичай виробник влаштовує попередній показ свого нового програмного забезпечення у червні, вересень присвячений iPhone і Apple Watch, а жовтень – Mac з iPad.

Але, за словами Марка Гурмана, авторитетного інсайдера з Bloomberg, цей цикл може скоро змінитися. Apple переосмислює підхід до випуску продуктів, зокрема iPhone.

Гурман пояснює, що необхідність у щорічних релізах створює надмірний тиск на розробників. Як наслідок, Apple стикається з проблемами при впровадженні нових функцій і забезпеченні якості пристроїв. Так, iPhone 16, які позиціювалися як перші iPhone, створені "з нуля для ШІ", не отримали обіцяних ШІ-функцій під час запуску, їхня поява очікується наприкінці жовтня.

Відео дня

І хоч виробник, скоріш за все, продовжить випускати новий iPhone щороку, Apple може розглянути можливість перенесення запуску айфонів на інший місяць, щоб "допомогти пов'язати запуск обладнання з новими програмними функціями".

Що стосується інших продуктів, то поступовий перехід до дворічного циклу оновлення вже почався, вважає Гурман. Так, замість того, щоб випустити годинник Ultra 3 цього року, Apple просто додала новий чорний колір для Ultra 2. Також компанія не стала оновлювати Apple Watch SE, бюджетний годинник. Це переключило увагу на ювілейні Series 10, які отримали свіжий дизайн і нові функції.

Ось ті гаджети, які точно не варто чекати від Apple частіше ніж раз на два роки: