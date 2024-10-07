Apple протягом багатьох років радувала нас щорічними оновленнями своїх головних продуктів. Зазвичай виробник влаштовує попередній показ свого нового програмного забезпечення у червні, вересень присвячений iPhone і Apple Watch, а жовтень – Mac з iPad.
Але, за словами Марка Гурмана, авторитетного інсайдера з Bloomberg, цей цикл може скоро змінитися. Apple переосмислює підхід до випуску продуктів, зокрема iPhone.
Гурман пояснює, що необхідність у щорічних релізах створює надмірний тиск на розробників. Як наслідок, Apple стикається з проблемами при впровадженні нових функцій і забезпеченні якості пристроїв. Так, iPhone 16, які позиціювалися як перші iPhone, створені "з нуля для ШІ", не отримали обіцяних ШІ-функцій під час запуску, їхня поява очікується наприкінці жовтня.
І хоч виробник, скоріш за все, продовжить випускати новий iPhone щороку, Apple може розглянути можливість перенесення запуску айфонів на інший місяць, щоб "допомогти пов'язати запуск обладнання з новими програмними функціями".
Що стосується інших продуктів, то поступовий перехід до дворічного циклу оновлення вже почався, вважає Гурман. Так, замість того, щоб випустити годинник Ultra 3 цього року, Apple просто додала новий чорний колір для Ultra 2. Також компанія не стала оновлювати Apple Watch SE, бюджетний годинник. Це переключило увагу на ювілейні Series 10, які отримали свіжий дизайн і нові функції.
Ось ті гаджети, які точно не варто чекати від Apple частіше ніж раз на два роки:
- всі моделі iPad
- Apple Watch SE
- Apple Watch Ultra
- Mac Studio
- Mac Pro
- iMac
- Mac mini
- iPhone SE.
Нещодавній звіт, опублікований Morgan Stanley, показав, що iPhone 16 – перше покоління iPhone за останні 5 років, яке показує падіння попиту. У зв'язку з цим Apple, найімовірніше, скоротить обсяг замовлень на нові смартфони, щоб уникнути збитків.
А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на процесорах M4. Також ми чекаємо на новий iPad Mini, який востаннє оновлювався ще 2021 року.
Чутки за рік до презентації iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою лінійкою в найближчі роки. З виходом iPhone 17 помітно оновляться камери, зокрема селфі, базові моделі перейдуть на 120-герцові екрани, а Pro-моделі отримають збільшений обсяг ОЗП до 12 ГБ. Також з'явиться нова модель iPhone Air.