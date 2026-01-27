Магазини по всьому світу масово знижують ціни на новий iPhone: що з ним не так

Користувачі скаржаться на слабку батарею, одну основну камеру і преміальну ціну $999.

Менш ніж через 5 місяців після старту продажів iPhone Air зіткнувся з безпрецедентним знеціненням. Найбільші магазини в різних країнах змушені пропонувати знижки аж до 400 доларів, що доводить втрату інтересу споживачів до нової моделі.

Наприклад, британський Amazon знизив ціну на розблокований iPhone Air на 150 фунтів стерлінгів ($204), опустивши її з 999 до 849 фунтів ($1160). Як пише Forbes, для Apple такі знижки нетипові: зазвичай вони не перевищують 50–100 фунтів.

Схожа тенденція спостерігається і в Австралії: місцеві мережі знизили ціни до 302 австралійських доларів. А китайські ритейлери і зовсім змушені розпродавати надтонкий смартфон з 35% знижкою. Якщо на старті продажів версія iPhone Air на 256 Гб обходилася китайським користувачам $1115, то на сьогодні пристрій пропонується за $731.

Аналітики пов'язують це з вкрай слабким інтересом до моделі. Головною проблемою для покупців стали технічні компроміси заради компактного дизайну. Користувачі скаржаться на слабку батарею, одну основну камеру і преміальну ціну $999.

Слабкий попит вже відбивається і на вторинному ринку: за даними SellCell, вже через 10 тижнів після запуску смартфон перепродавали майже на 50% дешевше від стартової ціни. Порівнянні показники фіксувалися тільки в 2022 році у моделей iPhone 14 Plus і iPhone 13 mini.

Раніше з'являлася інформація, що провал iPhone Air змусив Android-виробників відмовитися від своїх "ультратонких" смартфонів. Основна складність полягає в проектуванні девайса тонше 6 мм, не жертвуючи технічними характеристиками.

При цьому Apple все ще збирається робити iPhone Air 2, незважаючи на провал першої моделі. ЗМІ пишуть, що головною зміною стане поява надширококутної камери, яка доповнить основний модуль 48 Мп, аналогічно базовому iPhone 17.

