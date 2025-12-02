Пристрій надійде в продаж у Південній Кореї 12 грудня.

Samsung показав свій складаний смартфон аж із трьома екранами Galaxy Z TriFold. Усе тримається на складній системі шарнірів і нетиповій конструкції, тому Samsung зробив великий акцент на тому, як саме Z TriFold зібраний.

Усередині екрана два шарніри різного розміру, обидва мають подвійні напрямні, щоб корпус не "гуляв", бо вага в таких пристроях розподіляється нерівномірно.

Сам шарнір виконаний з титану, а весь механізм прикритий тонкою металевою пластиною, що захищає від зносу. Рамка зроблена з оновленого Armor Aluminum - міцного сплаву, який використовують у флагманах, а задня панель - композит з керамічного скловолокна для мінімальної товщини і кращої стійкості до тріщин. Через складність конструкції Samsung окремо підкреслила, що кожен TriFold проходить посилені тести на витривалість.

У розкладеному стані користувач отримує 10-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з частотою 1-120 Гц, піковою яскравістю 1600 ніт і повним покриттям DCI-P3.

Зовнішній екран це звичний 6,5-дюймовий FHD+ AMOLED, але він навіть яскравіший - до 2600 ніт. Обидві панелі зі змінною частотою оновлення, а товщина корпусу в найтоншому місці - 3,9 мм. Вага - 309 грамів, є захист від вологи IP48, а зовнішнє скло Gorilla Glass Ceramic 2.

Замість новітнього процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung вибрала торішній Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Очевидно, що так виробник знижує собівартість, особливо з урахуванням того, що моделей всього дві, обидві на 16 ГБ RAM і 512 ГБ або 1 ТБ пам'яті. microSD не передбачено.

Камери теж на флагманському рівні: основний 200 Мп модуль з f/1.7, 12-мегапіксельний ширік з оглядом 120 градусів і 10-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним чистим зумом і 30-кратним цифровим. Для селфі Samsung поставила два однакових 10-Мп блоки, один у кришці, інший у внутрішньому екрані.

Батарея тут немаленька: 5600 мАг - більше, ніж у Galaxy S25 Ultra, і найбільший акумулятор у складаній лінійці компанії. Є дротова зарядка 45 Вт і бездротова 15 Вт.

Samsung запропонує TriFold тільки в одному кольорі - Crafted Black. За попередніми даними, ціна складе 2447 доларів, що трохи більше, ніж, за прогнозами, коштуватиме iPhone Fold від Apple (2399 доларів).

Першим Galaxy Z TriFold отримає Південна Корея, старт продажів призначено на 12 грудня. Далі пристрій з'явиться в Китаї, Тайвані, Сінгапурі та ОАЕ. У США та Європі новинку доведеться почекати: реліз змістили на перший квартал 2026 року.

