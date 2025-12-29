OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro та інші монстри автономності.

У 2025 році виробники почали масово ставити в смартфони кремній-вуглецеві батареї ємністю 6000-7000 мАг і вище. У результаті автономність нових моделей сильно зросла. Журналісти видання GSMArena склали топ-10 найбільш живучих пристроїв на ринку.

Рейтинг 2025 року очолив OnePlus 15, який у змішаному тесті GSMArena протримався 23 години і 7 хвилин. Смартфон особливо добре проявив себе під час серфінгу в інтернеті та відтворення відео, незважаючи на наявність вимогливого екрана з частотою 165 Гц.

На другій сходинці розташувався Oppo Find X9 Pro з результатом 21 година 57 хвилин. Замикає трійку лідерів iQOO 15, який протримався в тесті 21 годину 47 хвилин.

Відео дня

Інші смартфони з топ-10:

Realme GT 7 - 21:06;

Realme GT 8 Pro - 20:24;

Nubia Z80 Ultra - 20:13;

RedMagic 11 Pro - 20:02;

Xiaomi Poco F8 Ultra - 18:52;

HONOR Magic 8 Lite - 17:58;

iPhone 17 Pro Max - 17:58.

В GSMArena очікують, що у 2026 році виробники продовжать нарощувати автономність акумуляторів, а кремній-вуглецеві батареї з'являться не тільки у флагманах, а й моделях нижнього і середнього цінових класів.

Раніше цього тижня Honor представила смартфон із найпотужнішою батареєю на сьогодні. Акумулятор ємністю 10 000 мАг зазвичай характерний для пристроїв, які позиціонують себе як захищені.

А якщо ваш смартфон став розряджатися швидше, фахівці радять перевірити один популярний додаток. Він встановлений за замовчуванням на всіх Android і працює приховано, виконуючи завдання, які активно витрачають енергію акумулятора.

Вас також можуть зацікавити новини: