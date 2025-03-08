По суті, це багатофункціональний хаб, зі стильним дизайном і безліччю корисних гаджетів.

Компанія Xiaomi представила один з найбільш незвичайних гаджетів для дому – "розумну" тумбочку. По суті, це багатофункціональний хаб, зі стильним дизайном і безліччю корисних гаджетів.

Називається новинка Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1. В одному предметі інтер'єру розмістилися бездротова зарядка для смартфонів, будильник із вбудованою "розумною колонкою" і навіть сталевий сейф, який витримує вагу до 80 кг. Його можна розблокувати відбитком пальця або введенням цифрового пароля.

Також тумбочка оснащена вбудованим нічником із динамічним підсвічуванням та імітацією світанку вранці. Передбачено порти USB-A і USB-C для зарядки гаджетів дротом, і навіть є кілька розеток потужністю 240 Вт для підключення звичайних побутових приладів.

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Незвичайний домашній гаджет оцінили в 1199 юанів, або близько 165 доларів. Є в чорному і білому кольорах.

Раніше Xiaomi випустила свій головний смартфон року – 15 Ultra. У флагмана 6.73'' OLED 2K-екран, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп. Конкурувати він буде зiPhone16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ та іншими топовими камерофонами.

Чутки з Китаю вказують на те, що наступний смартфон Xiaomi отримає рекордну батарею 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені девайси, проте свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

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