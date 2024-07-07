Статистика показує, що часто замість купівлі нового смартфона середнього класу користувачі віддають перевагу вживаному флагману.

Редактори популярного порталу Tom's Guide поділилися топом смартфонів, які у 2024 році можна сміливо купувати на вторинному ринку. Загалом до рейтингу потрапило 5 смартфонів, як на базі Android, так і iPhone.

Аналітики кажуть, що в останні кілька років мобільний ринок демонструє розширення сегмента б/в - дедалі частіше замість купівлі нового смартфона середнього класу користувачі віддають перевагу вживаному флагману.

Насамперед експерти виділили iPhone 14 . Він поставляється з хорошим яскравим дисплеєм, топовою продуктивністю, відмінним часом батареї і одними з найкращих камер на ринку. iPhone 14 коштує на $100 дешевше за iPhone 15, а купівля уживаного дасть змогу заощадити ще більше.

. Він поставляється з хорошим яскравим дисплеєм, топовою продуктивністю, відмінним часом батареї і одними з найкращих камер на ринку. iPhone 14 коштує на $100 дешевше за iPhone 15, а купівля уживаного дасть змогу заощадити ще більше. Також із продукції Apple варто звернути увагу на iPhone SE 2 . Він має не тільки доступну ціну, а й володіє оптимальною продуктивністю та камерами. А оскільки смартфон вийшов лише у 2020, він отримуватиме свіжі версії iOS ще кілька років.

. Він має не тільки доступну ціну, а й володіє оптимальною продуктивністю та камерами. А оскільки смартфон вийшов лише у 2020, він отримуватиме свіжі версії iOS ще кілька років. Samsung Galaxy S23 назвали найкращим вживаним Android-смартфоном. Це минулорічний флагман, що володіє всіма необхідними фічами: надійні камери, яскравий кольоровий дисплей, процесор Snapdragon 8 Gen 2, продуктивності якого звичайних користувачам вистачить позаочі, і багато іншого. І все це за набагато нижчу ціну, ніж Galaxy S24.

назвали найкращим вживаним Android-смартфоном. Це минулорічний флагман, що володіє всіма необхідними фічами: надійні камери, яскравий кольоровий дисплей, процесор Snapdragon 8 Gen 2, продуктивності якого звичайних користувачам вистачить позаочі, і багато іншого. І все це за набагато нижчу ціну, ніж Galaxy S24. Ще один вживаний смартфон, що заслуговує на увагу, це Google Pixel 7 . Він пропонує широкий набір функцій за меншу ціну, ніж інші флагмани - це чудовий яскравий дисплей, викушений інтелект, приголомшливі камери і ранній доступ до оновлень Android.

. Він пропонує широкий набір функцій за меншу ціну, ніж інші флагмани - це чудовий яскравий дисплей, викушений інтелект, приголомшливі камери і ранній доступ до оновлень Android. Замикає топ-5 "джокер" в особі OnePlus 11, який за півтора року встиг непогано подешевшати, але з більшістю завдань все одно справляється не гірше за оновлену версію. OnePlus люблять за відмінний час автономної роботи, чудовий дизайн, круті камери і оболонку Oxygen OS.

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Свіже опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі в 2024 рік. Примітно, що друге і третє місця посідають складні смартфони.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 6 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують розмірами і характеристиками, а й не втратять свою актуальність у найближчі роки.

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