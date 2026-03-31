У Steam розпочався новий тематичний фестиваль – зі знижками до 92%

Зі знижками можна придбати Hozy, PowerWash Simulator 2, Whisper of the House та інші затишні ігри.

У магазині Steam стартував "Фестиваль дому та інтер'єру", присвячений іграм, геймплей яких передбачає веселі та розслаблюючі домашні справи.

У рамках події користувачам Steam доступні знижки на ігри до 92%, а також нові прикраси для профілю. Фестиваль триватиме лише один тиждень – він закінчиться 6 квітня о 19:00 за київським часом.

Деякі з ігор зі знижками:

Hozy – 269 грн (−10%)

House Flipper 2 – 375 грн (−35%)

PowerWash Simulator 2 – 425 грн (−15%)

Unpacking – 111 грн (−60%)

House Flipper – 128 грн (−75%)

Whisper of the House – 260 грн (−20%)

ContractVille – 112 грн (−50%)

Builder Simulator – 83 грн (−80%)

Mini Cozy Room: Lo-Fi – 62 грн (−50%)

Supernormal – 37 грн (−80%)

Dream Cage – 18 грн (−90%)

Handyman Corporation – 15 грн (−92%)

Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів та спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.

УНІАН розповідав, що ігри в Україні можуть подешевшати. Valve випустила нове оновлення Steam, яке має вирішити давню проблему з несправедливим ціноутворенням ігор у різних країнах

