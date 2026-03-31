У Steam розпочався новий тематичний фестиваль – зі знижками до 92%

У магазині Steam стартував "Фестиваль дому та інтер'єру", присвячений іграм, геймплей яких передбачає веселі та розслаблюючі домашні справи.
У рамках події користувачам Steam доступні знижки на ігри до 92%, а також нові прикраси для профілю. Фестиваль триватиме лише один тиждень – він закінчиться 6 квітня о 19:00 за київським часом.
Деякі з ігор зі знижками:
- Hozy – 269 грн (−10%)
- House Flipper 2 – 375 грн (−35%)
- PowerWash Simulator 2 – 425 грн (−15%)
- Unpacking – 111 грн (−60%)
- House Flipper – 128 грн (−75%)
- Whisper of the House – 260 грн (−20%)
- ContractVille – 112 грн (−50%)
- Builder Simulator – 83 грн (−80%)
- Mini Cozy Room: Lo-Fi – 62 грн (−50%)
- Supernormal – 37 грн (−80%)
- Dream Cage – 18 грн (−90%)
- Handyman Corporation – 15 грн (−92%)
Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів та спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.
УНІАН розповідав, що ігри в Україні можуть подешевшати. Valve випустила нове оновлення Steam, яке має вирішити давню проблему з несправедливим ціноутворенням ігор у різних країнах