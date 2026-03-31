У Steam розпочався новий тематичний фестиваль – зі знижками до 92%

У магазині Steam стартував "Фестиваль дому та інтер'єру", присвячений іграм, геймплей яких передбачає веселі та розслаблюючі домашні справи.

У рамках події користувачам Steam доступні знижки на ігри до 92%, а також нові прикраси для профілю. Фестиваль триватиме лише один тиждень – він закінчиться 6 квітня о 19:00 за київським часом.

Деякі з ігор зі знижками:

  • Hozy – 269 грн (−10%)
  • House Flipper 2 – 375 грн (−35%)
  • PowerWash Simulator 2 – 425 грн (−15%)
  • Unpacking – 111 грн (−60%)
  • House Flipper – 128 грн (−75%)
  • Whisper of the House – 260 грн (−20%)
  • ContractVille – 112 грн (−50%)
  • Builder Simulator – 83 грн (−80%)
  • Mini Cozy Room: Lo-Fi – 62 грн (−50%)
  • Supernormal – 37 грн (−80%)
  • Dream Cage – 18 грн (−90%)
  • Handyman Corporation – 15 грн (−92%)

Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів та спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.

УНІАН розповідав, що ігри в Україні можуть подешевшати. Valve випустила нове оновлення Steam, яке має вирішити давню проблему з несправедливим ціноутворенням ігор у різних країнах

