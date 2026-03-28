Steam ввів нову систему регіональних цін: ігри в Україні можуть подешевшати

Хоча ці рекомендації не є обов’язковими, більшість розробників орієнтуються на них під час встановлення цін для різних регіонів.

Компанія Valve випустила нове оновлення сервісу Steam, яке має розв'язати давню проблему з несправедливим ціноутворенням ігор у різних країнах. Про це пише GamesRadar.

Тепер розробники отримали більш точні інструменти для встановлення цінника одразу в 35 валютах і 4 регіональних групах. Через це продукція магазину може істотно подешевшати в українському регіоні Steam і країнах СНД.

Останнє оновлення включає три способи визначення регіональної ціни. Замість єдиного усередненого курсу тепер доступні: розрахунок за поточними котируваннями, оцінка на основі купівельної спроможності та мультивалютна конвертація. При цьому розробники, як і раніше, можуть вручну виставляти ціни, але тепер у них є більш точні орієнтири.

Наприклад, проект за $60 у регіонах з низькою купівельною спроможністю може стати значно доступнішим. В Україні $60 перетворюються на 2550 грн при прямій конвертації, але при розрахунку через купівельну спроможність – 645 грн, а мультивалютний варіант – на 1150 грн.

При цьому для компаній зберігається жорстке обмеження: будь-яке підвищення вартості автоматично блокує участь гри в розпродажах протягом 30 днів. Сама Valve також планує привести вартість своїх ігор у відповідність з оновленою системою розрахунків.

Раніше УНІАН розповідав, що ціна на Red Dead Redemption в українському регіоні Steam виявилася однією з найвищих у світі. При цьому інші ігри, наприклад Hades 2, в Україні коштують рекордно дешево.

