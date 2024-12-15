Тільки трейлер "Відьмак 4", показаний на премії, зібрав 10 мільйонів переглядів.

The Game Awards 2024 побив власний рекорд за одночасною кількістю глядачів. У ніч на 13 грудня за церемонією стежили понад 4 мільйони людей, що помітно перевищує минулорічний максимум у 3,6 мільйона.

За даними Streams Charts, трансляція велася на 1498 каналах, сумарний час перегляду перевищив 15 мільйонів годин. Основний приплив аудиторії припав на офіційні канали YouTube і Twitch, однак серед найпопулярніших ретрансляторів опинилися й такі відомі контент-мейкери, як IGN, Asmongold і Moist Cr1TiKaL.

Особливий резонанс викликали дебютні трейлери майбутніх хітів. Так, презентація "Відьмак 4" набрала понад 10 мільйонів переглядів за першу добу, а показ Elden Ring: Nightreign зібрав понад 6 мільйонів.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що китайські гравці залишилися незадоволені перемогою Astro Bot на The Game Awards 2024, на їхню думку, перемогти мала Black Myth: Wukong. Свою відплату натовп направив на геймдиректора Baldur's Gate 3 Свена Вінке, як на людину, яка оголошувала переможця.

Вас також можуть зацікавити новини: