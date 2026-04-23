У PS Store розпочався великий розпродаж зі знижками на відомі ігри до 90%

У рамках акції можна придбати Ghost of Tsushima, Alan Wake 2 і Resident Evil 4 і не тільки.

Не встиг завершитися весняний розпродаж у PS Store, як Sony запустила черговий розпродаж у своєму сервісі цифрової дистрибуції. Акція називається "Великі ігри, великі знижки", а триватиме вона до 7 травня.

Користувачі мають можливість купити по акції низку відомих хітів, включаючи Ghost of Tsushima, Alan Wake 2 та рімейки Resident Evil. Також на знижки пішли декілька новинок 2026 року, включаючи шутер Marathon від Bungie та кооперативну хорор-пригоду Reanimal.

Найкращі пропозиції на розпродажі

Marathon – 919 грн (знижка 20%)

Reanimal – 959 грн (знижка 20%)

Hollow Knight: Silksong – 519 грн (знижка 20%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1847 грн (знижка 23%)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 1319 грн (знижка 40%)

Привид Цусіми: Режисерська версія – 839 грн (знижка 58%)

Silent Hill f: Deluxe Edition – 1199 грн (знижка 50%)

Resident Evil 4: Gold Edition – 599 грн (знижка 60%)

Resident Evil 2 & Resident Evil 3 – 449 грн (знижка 75%)

Dragon's Dogma 2 – 839 грн (знижка 60%)

Alan Wake 2 – 449 грн (знижка 70%)

UFC 5: Ultimate Edition – 524 грн (знижка 85%)

Life is Strange Remastered Collection – 279 грн (знижка 80%)

Need for Speed Heat – 219 грн (знижка 90%)

Відео дня

З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом з 21 квітня передплатники PS Plus Extra та Premium можуть безкоштовно пограти в Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest та ще шість ігор.

Раніше Sony анонсувала добірку релізів, які зовсім скоро прибере з бібліотеки передплат PS Plus Extra та Premium. У середині травня 2026 року каталог покинуть вісім ігор, включаючи Control Ultimate Edition та Mortal Shell.

