Поки що це все, чим може поділитися Юрій Ловенталь.

Пітер Паркер обов'язково з'явиться в наступній грі про Людину-павука. Все ж кінцівка Marvel's Spider-Man 2 змусила трохи сумніватися в цьому.

Про це розповів актор озвучення останнього ігрового Пітера Паркера Юрій Ловенталь виданню The Direct. Утім, актор зазначив, що сам факт появи його героя в грі - єдине, що він може розповісти:

"Я мало що можу сказати про цю гру, але ви якимось чином натрапили на єдину річ, про яку я можу розповісти, і це те, що так, Пітер не пішов. Він братиме участь у наступній грі і не піде на пенсію, обіцяю".

Також фанати прогнозують, що в триквелі буде аж 3 іграбельних персонажа: Пітер Паркер, Майлз Моралес і Сінді Мун на псевдо Шовк, яку так само представили в кінцівці другої гри.

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Офіційного анонсу Marvel's Spider-Man 3 ще не було, але відомо, що реліз триквела відбудеться не раніше 2028 року.

Раніше інсайдер Джефф Грабб ділився інформацією, коли Sony може анонсувати ремастери класичних частин God of War. На думку журналіста, це можливо трапиться на річницю серії, яка пройде в березні, оригінальній грі виповниться 20 років.

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