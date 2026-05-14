'Ідеальна гоночна гра': журналісти дуже високо оцінили Forza Horizon 6

Гоночний симулятор Forza Horizon 6 отримав найвищі оцінки від критиків. Середній бал гри на сайті Metacritic на основі 62 рецензій становить 92 бали, і це поки що найкращий показник у 2026 році.

Майже всі оглядачі сходяться на думці, що це ідеальна гоночна гра з відкритим світом. Розробникам вдалося зробити карту більшою, але при цьому різноманітнішою. Сюжетна кампанія Forza Horizon 6 присвячена подорожі Японією, про що давно просили фанати.

Також високих оцінок удостоїлася фізика водіння, зворотний зв'язок і загальне відчуття від керування автомобілем. Крім того, журналісти залишилися в захваті від великої кількості контенту: понад 600 трас, кілька сотень автомобілів і море активностей та челенджів, які органічно вписані в дослідження світу.

З небагатьох мінусів преса виділила сюжет, який на тлі решти контенту виявився слабким місцем гри. Дехто також поскаржився на затягнуте завантаження та не надто вдалий підбір музики на радіо. Крім цього, дехто додав, що гра занадто щедро роздає машини.

Реліз Forza Horizon 6 відбудеться 19 травня на ПК, Xbox Series і в каталозі Game Pass. Ті, хто оформив Premium-видання, почнуть грати вже сьогодні. У списку найочікуваніших релізів в Steam гра посідає 3-тє місце.

