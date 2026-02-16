Запуск PS6 можуть відкласти до 2029 року: у всьому винен штучний інтелект

Джерела видання Bloomberg повідомили, що Sony може перенести випуск наступного покоління PlayStation до 2028 або навіть 2029 року. Повідомляється, що на плани компанії впливає гострий дефіцит оперативної пам'яті.

Як зазначається в матеріалі, з грудня 2025-го по січень 2026 року ціни на окремі типи пам'яті зросли приблизно на 75%. При цьому дефіцит ОЗУ в 2026 році стане тільки сильнішим – його підстьобнуть "дзвонові" витрати великих IT-компаній, залучених у гонку за лідерство в сфері ШІ.

Це вже не перший раз, коли в інтернеті спливає подібнаінформація, і, ймовірно, це стає все більш імовірним сценарієм. Якщо раніше прогнозувалося, що PlayStation 6 вийде у 2027-2028 роках, то тепер в корпорації розглядають можливість перечекати кризу пам'яті, продовживши цикл життя PS5 на 1-2 роки.

Крім того, як повідомили джерела Bloomberg, дефіцит пам'яті може відбитися на планах Nintendo. У компанії вже обговорюють можливість підвищення вартості Switch 2. У листопаді президент Nintendo прямо говорив, що зростання цін на пам'ять і збереження тарифів продовжують тиснути на собівартість консолі.

Нещодавно інсайдер розповів, що PlayStation 6 може отримати цілих 30 ГБ пам'яті типу GDDR7. Для порівняння, у PS5 і PS5 Pro встановлено по 16 ГБ GDDR6. Однак за потужність доведеться заплатити – як грошима, так і часом.

Раніше користувачі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера для PlayStation 6, що кардинально відрізняється від усіх попередніх геймпадів компанії.

Нагадаємо, у 2026 році має вийти ігрова консоль Steam Machine від Valve. Деякі зарубіжні магазини вже почали додавати гаджет у свої каталоги, причому разом з цінами – і вони значно вищі за очікувані.

