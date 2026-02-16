Запуск PS6 можуть відкласти до 2029 року: у всьому винен штучний інтелект

На плани компанії впливає гострий дефіцит оперативної пам'яті, викликаний зростанням попиту на нейромережі та дата-центри.

Джерела видання Bloomberg повідомили, що Sony може перенести випуск наступного покоління PlayStation до 2028 або навіть 2029 року. Повідомляється, що на плани компанії впливає гострий дефіцит оперативної пам'яті.

Як зазначається в матеріалі, з грудня 2025-го по січень 2026 року ціни на окремі типи пам'яті зросли приблизно на 75%. При цьому дефіцит ОЗУ в 2026 році стане тільки сильнішим – його підстьобнуть "дзвонові" витрати великих IT-компаній, залучених у гонку за лідерство в сфері ШІ.

Це вже не перший раз, коли в інтернеті спливає подібнаінформація, і, ймовірно, це стає все більш імовірним сценарієм. Якщо раніше прогнозувалося, що PlayStation 6 вийде у 2027-2028 роках, то тепер в корпорації розглядають можливість перечекати кризу пам'яті, продовживши цикл життя PS5 на 1-2 роки.

Крім того, як повідомили джерела Bloomberg, дефіцит пам'яті може відбитися на планах Nintendo. У компанії вже обговорюють можливість підвищення вартості Switch 2. У листопаді президент Nintendo прямо говорив, що зростання цін на пам'ять і збереження тарифів продовжують тиснути на собівартість консолі.

Нещодавно інсайдер розповів, що PlayStation 6 може отримати цілих 30 ГБ пам'яті типу GDDR7. Для порівняння, у PS5 і PS5 Pro встановлено по 16 ГБ GDDR6. Однак за потужність доведеться заплатити – як грошима, так і часом.

Раніше користувачі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера для PlayStation 6, що кардинально відрізняється від усіх попередніх геймпадів компанії.

Нагадаємо, у 2026 році має вийти ігрова консоль Steam Machine від Valve. Деякі зарубіжні магазини вже почали додавати гаджет у свої каталоги, причому разом з цінами – і вони значно вищі за очікувані.

