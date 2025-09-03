На Філіппінах скандал через колишнього мера, який заплатив $175 тисяч за офісні комп'ютери

Закупівлі являють собою 16 звичайних комп'ютерів на Intel Core i7.

На Філіппінах розгорається скандал навколо закупівлі комп'ютерної техніки для міської адміністрації. Як пише Tom's Hardware, колишній мер міста Дарвін Бахада заплатив майже 10 мільйонів філіппінських песо (близько 175 тисяч доларів) за 16 офісних ПК з моніторами, клавіатурами та мишами, а також за один сервер.

Поточна мерка Саллі А. Лопес заявила, що сума видається завищеною і техніку навіть не було перевірено перед оплатою. За її даними, йшлося про "16 звичайних комп'ютерів" і "16 клавіатур з моніторами", плюс сервер.

Наприклад, комплект миша+клавіатура Jedel G17 коштує всього 5 доларів, а монітори Fonudar можна купити за ціною від 17 доларів до 78 доларів.

Журналісти підрахували, що навіть з урахуванням сервера загальна вартість техніки в роздробі навряд чи перевищує 12 тисяч доларів, що вдесятеро менше заплаченої суми.

При цьому до складу сервера входив процесор Intel Core i9 14-го покоління, 32 ГБ ОЗП, SSD на 512 ГБ і жорсткий диск на 10 ТБ, потужна конфігурація, але явно не на сотні тисяч доларів.

Історія викликала бурхливу реакцію в країні. На тлі скандалу місцевий підприємець Карло Опле, голова техномагазину Unbox, оголосив, що подарує місту "техно-набір" і запропонував іншим бізнесам приєднатися до ініціативи.

