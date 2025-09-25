Анонсовано новий процесор, який буде встановлено в найкращих Android-смартфонах

Першими смартфонами на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 стануть моделі Xiaomi 17.

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 – новий процесор для флагманських Android-смартфонів. Він виконаний за 3 нм техпроцесом, (як і найновіший чіп Apple), став до 20% швидшим і до 35% енергоефективнішим.

У чипі вісім ядер, шість з яких працюють на частоті 3.62 ГГц, а два – на 4.6 ГГц. Новий відеоприскорювач Adreno 840 показує приріст продуктивності на 23% при скороченні енергоспоживання на 20%. Тактова частота – 1,2 ГГц, а обсяг High Performance Memory – 18 МБ.

Для завдань зі штучним інтелектом є новий Hexagon NPU, який на 37% швидше за попередника і забезпечує на 16% більшу продуктивність на 1 Вт. Цього року основну увагу в компанії приділили роботі ШІ-агентів безпосередньо на пристроях.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 також став першим процесором, який буде підтримувати кодек Advanced Professional Video (APV), призначений для напівпрофесійної відеообробки.

У тесті AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 зумів набрати рекордні 4,4 млн балів. Це найвищий результат серед усіх мобільних однокристальних систем, які коли-небудь спостерігалися в цьому бенчмарку.

Першими смартфонами на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 стануть моделі Xiaomi 17. Також підтверджено, що новий чипсет буде використовуватися в пристроях Samsung, OnePlus, Honor, iQOO, Oppo, Poco, realme, Redmi, RedMagic, ROG, ZTE, Sony і vivo.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 конкуруватиме з MediaTek Dimensity 9500. Цей мобільний чипсет включає процесор з провідним ядром С1-Ultra частотою до 4,21 ГГц, трьома ядрами C1-Premium (3,5 ГГц) і чотирма продуктивними блоками C1-Pro (2,4 ГГц).

