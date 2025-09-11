Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрав 4,4 млн балів, що значно перевищує показники найшвидших смартфонів зі Snapdragon 8 Elite.

Головний китайський інсайдер Digital Chat Station поділився результатами тестів ще не анонсованого процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, на якому працюватимуть Android-флагмани 2025-2026 років. Тести проводилися в бенчмарку AnTuTu.

Згідно з отриманим результатом, Snapdragon 8 Elite Gen 5 зумів набрати рекордні 4,4 млн балів. Це найвищий результат серед усіх мобільних однокристальних систем, які будь-коли спостерігалися в цьому бенчмарку.

З чуток, базова версія нового флагманського чипа отримає два потужних ядра з частотою 4,61 ГГц. Шість енергоефективних працюють на частоті 3,63 ГГц. За графіку відповідає GPU Adreno 840 із частотою 1,2 ГГц. Такий набір має забезпечити помітний приріст як в іграх, так і завданнях із використанням ШІ.

Новинка від Qualcomm конкуруватиме з Dimensity 9500, яка нещодавно теж засвітилася в тестах. У рамках тестування телефону vivo X300 Pro вона набрала 4 011 932 бали. У чипсета MediaTek всередині чотири ядра Cortex-X930 і чотири Cortex-A730.

Очікується, що Qualcomm представить новий Snapdragon 22 вересня разом із релізом Xioami 16, а MediaTek випустить Dimensity 9500 орієнтовно в жовтні. Раніше стало відомо, що замість Snapdragon 8 Elite 2 наступний чип називатиметься Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Наприкінці літа 2025 року рейтинг найпотужніших смартфонів очолював Red Magic 10S Pro+, який працює на розігнаному чипі Snapdragon 8 Elite. Середня оцінка продуктивності – 2,95 млн балів. У топ-10 середньобюджетників просто зараз лідирує Realme Neo7 SE.

Раніше на ринку з'явився найдоступніший у світі смартфон зі Snapdragon 8 Elite. Крім актуального процесора, пристрій може похвалитися спритним 144-герцовим екраном і акумулятором 6800 мАг.

