Apple запатентувала AirPods із сенсорним екраном ще у 2021 році / Концепт AirPods Pro 3

Хоча компанія не робила офіційних заяв, є інформація, що Apple щонайменше з 2021 року працює над AirPods із вбудованим у кейс сенсорним дисплеєм. Китайські умільці вже налагодили випуск таких навушників, пише MacRumors.

На фото, що "завірусилися", показано точну копію AirPods Pro, за одним лише винятком – на передньому боці кейса розміщено прямокутний дисплей, який активується під час відкриття кришки. Інтерфейс "новинки" перекладено китайською мовою.

При цьому наголошується, що екран тут не просто "для вигляду": він повністю функціональний і дає змогу керувати шумозаглушенням та іншими функціями навушників. Простіше кажучи, можна керувати всіма функціями навушників без необхідності діставати iРhone.

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Фото AirPods Pro 15 березня 2024
Фото AirPods Pro 15 березня 2024
Фото AirPods Pro 15 березня 2024

У Китаї фейкові AirPods з вбудованим екраном при оптовій закупівлі коштують 188 юанів (близько 1000 грн). Оригінальні AirPods Pro тим часом продаються за 8000-9000 грн.

Користувачі жартома прозвали цю підробку "AirPods Pro 3". Не виключено, що через декілька років Apple випустить щось подібне, тим паче на ринку вже є навушники з вбудованим екраном.

У 2024 році Apple планує випустити три моделі AirPods. Серед них AirPods Max з USB-C і дві моделі AirPods 4 з активним шумозаглушенням і без. Що стосується нових AirPods Pro, то вони вийдуть наступного року.

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