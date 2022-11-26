За аналогічною ціною продаватимуть Radeon RX 7900 XT, яка в плані "начинки" виглядає привабливіше RTX 4070 Ti.

Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti має надійти у продаж на початку наступного року. Вартість новинки може розчарувати багатьох потенційних покупців.

Згідно зі свіжими даними, в Китаї вона буде коштувати близько 7199 юанів або 1000 доларів (~37 000 грн), що для моделі такого класу досить багато, пише портал wccftech. За ці гроші можна купити, наприклад, нову RTX 3090 Ti з більш високою продуктивністю.

Нагадаємо, що спочатку Nvidia планувала випустити одночасно дві версії RTX 4080, з 16 або 12 ГБ на вибір. Користувачам такий "маркетинговий хід" не сподобався – як результат, RTX 4080 12 ГБ перейменували в RTX 4070 Ti.

Відео дня

При цьому під час анонсу RTX 4080 12 ГБ Nvidia встановила роздрібну рекомендовану ціну на цю модель в 899 доларів. За аналогічною ціною AMD буде продавати свою Radeon RX 7900 XT, яка в плані "начинки" виглядає більш цікавіше, ніж RTX 4070 Ti.

Додамо, що RTX 4070 ti з 12 ГБ пам'яті отримала 7680 ядер CUDA, базову частоту 2,31 ГГц з можливістю буста до 2,61 ГГц. RTX 4080 з 16 ГБ ж оснащена 9728 ядрами CUDA з максимальною частотою 2,51 ГГц.

Перші огляди та тести GeForce RTX 4080

Практично всі оглядачі сходяться на думці, що GeForce RTX 4080 – дуже потужна відеокарта, яка випереджає по продуктивності найкращі графічні прискорювачі NVIDIA попереднього покоління, за винятком RTX 3090 Ti.

Разом з тим багато журналістів розкритикували відеокарту за співвідношення вартості до продуктивності. Відзначається, що платити за неї від 1199 доларів не має сенсу Ti краще відразу взяти більш дорогий RTX 4090, яка в півтора раза потужніша.

Що стосується відеокарт Radeon RX нового покоління, які вийдуть до кінця 2022 року, то Radeon RX 7900 XT коштуватиме $899 (33 000 грн), XTX – $999 (37 000 грн).

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