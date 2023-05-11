Модель є, перш за все, дослідницьким проектом, що не має негайного практичного або комерційного застосування.

Компанія Meta представила нову модель штучного інтелектк з відкритим кодом під назвою ImageBind.

Як пише видання Verge, вона пов'язує кілька форм даних, таких як аудіо, текст, візуальні дані, дані про глибину, температуру та рух, які генеруються інерційним вимірювальним пристроєм.

Модель - це, перш за все, дослідницький проект, який не має негайного практичного чи комерційного застосування, але це крок до розробки захоплюючого, мультисенсорного досвіду в системах ШІ, які можуть інтегрувати різні набори даних для створення багатовимірного індексу. Ця модель є новаторською концепцією, оскільки вона об'єднує шість типів даних в єдиний простір вбудовування, що також є основою тенденції генеративного ШІ.

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ImageBind може мати багато потенційних застосувань у майбутньому, включаючи генерацію відео- чи аудіо вихідних даних та розробку систем віртуальної реальності, що імітують рухи та оточення реального життя.

Meta планує з часом додати більше потоків даних, включаючи дотик, нюх і сигнали головного мозку. Компанія наполегливо дотримується відкритого коду, замість того, щоб тримати дослідження в секреті, оскільки вважає, що сторонній контроль може допомогти поліпшити її роботу, хоча ця стратегія має свої ризики, враховуючи недавню витік мовної моделі Llama компанії Meta.

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