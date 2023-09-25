Камеру Android-смартфона нарешті можна буде використовувати як вебку. Ба більше, обіцяють сумісність з усіма операційними системами.

У майбутній версії мобільної операційної системи Android 14 виявили одну з найпопулярніших "фішок" iPhone – можливість використовувати пристрій замість веб-камери на комп'ютері чи ноутбуці. Цю фічу впровадили в iOS з релізом iOS 16.

Згідно з кодом бета-збірки Android 14, нова можливість працює в будь-яких додатках без установки додаткового ПЗ та драйверів на комп'ютер. Все, що потрібно від користувача – завантажити на смартфон спеціальний додаток і під'єднати його через USB.

Також наголошується, що функція працює по протоколу USB Video Class (UVC). Простіше кажучи, камера буде працювати незалежно від операційної системи – і на Chromebook, і на macOS, і на Windows.

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Щоправда, є одне обмеження. Якщо на iPhone ця опція працює без USB-кабелю (але тільки з Mac), то на Android варіантів бездротового підключення для використання телефону в якості "вебки" поки не планується. Але майже напевно Google реалізує цю можливість пізніше.

Нагадаємо, повноцінний реліз Android 14 очікується в жовтні-листопаді. Зараз бета-версії нової мобільної ОС можна перевірити на смартфонах Pixel.

Що ще нового буде в Android 14

Один з найголовніших очікувань, пов'язаних з Android 14, полягає в тому, що з її релізом в смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок. Аналогічну фішку в свої Айфони ще минулої осені впровадила Apple, однак працює вона лише в декількох країнах.

Очікується, що супутникова служба на Android буде доступна в більш ніж в 150 країнах. Втім, є одне "але" – поточні смартфони не оснащені достатнім обладнанням, тому, щоб оцінити цю фічу, доведеться оновити свій девайс.

Ще з цікавого в Android 14 обіцяють як мінімум режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

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