Очікувалося, що пристрій представлять цього літа. Тепер дата релізу залишається невідомою.

Apple відклала запуск нового пристрою для розумного будинку у вигляді HomePod із 7-дюймовим екраном. Причина полягає в тому, що пристрій покладається на можливості "розумнішої" Siri, яку в компанії відклали раніше.

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Гурман. Раніше передбачалося, що компанія випустить пристрій до кінця літа, однак тепер цього не станеться, оскільки всі сили кинуті на розробку вдосконаленої версії Siri.

Про цей пристрій говорять уже давно: він стане своєрідним хабом на кшталт Amazon Echo Hub, до якого під'єднуватимуться всі розумні ґаджети в будинку. Так, з нього можна буде здійснювати дзвінки, спілкуватися по відео, заходити в браузер і запускати мультимедійний контент. Зовні такий хаб буде схожий на iPad із сенсорним екраном.

Відео дня

Гурман раніше говорив, що домашній хаб стане "найбільш значущим релізом Apple у 2025 році", оскільки він являє собою перший крок компанії до більшої ролі в розумному будинку. Коли тепер варто його чекати – невідомо.

"Розумнішу" Siri, ймовірно, відклали до 2026 року, коли вийде iOS 20. Компанія каже, що голосовий асистент зможе вести діалог із користувачами, "подібно до живої людини", тим самим склавши конкуренцію ChatGPT, Gemini Live та іншим чат-ботам.

На початку 2025 року Apple представила вже чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і одразу декілька iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше. Але без "розумного" домашнього хаба якихось значних релізів не передбачається.

Презентація нових iPhone 17 має відбутися у вересні. Чутки за півроку до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro стануть першими айфонами з трьома камерами на 48 Мп.

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