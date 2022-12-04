Microsoft раніше офіційно повідомляла, що наступна версія фірмової ОС вийде не раніше 2024 року.

Чутки про роботу над наступною версією Windows ходять давно. Її кодове ім'я – Next Valley, а вихід намічений на 2024 рік. В очікуванні офіційного анонсу користувачі створюють свої реалістичні концепти Windows 12.

Дизайнер з YouTube-каналу Avdan підготував своє бачення наступного покоління операційної системи Windows. У відео він виділив кілька важливих особливостей у зміні ОС.

У першу чергу – більш динамічна область віджетів з медіаплеєром, календарем і погодою. Інша сторона панелі завдань надає доступ до інших видів сповіщень, наприклад про підключення Bluetooth-пристроїв.

Концепт також переробляє розділ швидких налаштувань, де основний упор тепер робиться не на зовнішній вигляд, а на зручність використання. Наприклад, пропонується показувати пристрої Bluetooth і доступні Wi-Fi-мережі відразу ж після відкриття спливаючого меню без необхідності робити додаткове клацання мишею.

З інших особливостей: можливість закріплювати віджети на робочому столі та робити так, щоб шпалери адаптувалися під них, адаптивний курсор миші (під колір фону), а також альтернативний підхід до багатозадачності, розділяючи два додатки в одному вікні та групуючи файли в колекції в провіднику (аналогічно "колекціям" в Microsoft Edge).

Microsoft розповіла про розробку Windows 12

На цей момент Microsoft займається раннім прототипуванням нової системи. Відомо навіть її кодове ім'я – Next Valley.

У жовтні компанія показала скріншот з прототипом наступної версії Windows. З основних змін – інтерфейс став краще оптимізований для сенсорного введення, а панель завдань виконана у форматі "острова" з відступами від країв екрана.

Реліз актуальної системи Windows 11 відбувся 5 жовтня 2021 року. Ті, хто перейшов на "одинадцятку" кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше, не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

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