У майбутньому чат-бот ChatGPT та аналогічні розробки з області ШІ зможуть замінити програмістів і журналістів.

Чат-бот ChatGPT існує лише декілька місяців, але вже встиг навести чимало шуму в техноспільноті. Експерти стверджують, що ChatGPT та подібні розробки в області ШІ можуть загрожувати деяким робочим місцям, особливо для "білих комірців".

Фахівці порталу Business Insider виділили 10 популярних професій, які можуть повністю або частково зникнути через розвиток нейромереж. До них відносяться:

технічні вакансії (кодери, програмісти, інженери програмного забезпечення, аналітики даних),

робота в ЗМІ (СЕО, редактори, журналісти),

робота в юридичній галузі (параюристи, помічники юристів),

маркетологи,

освітяни,

фінансові вакансії (фінансові аналітики, особисті фінансові консультанти),

трейдери,

графічні дизайнери,

бухгалтер,

співробітники служби підтримки.

Хоч дослідження Оксфордського університету, проведене в 2013 році, показало, що 47% робочих місць в США можуть бути скорочені через ШІ протягом наступних 20 років, цей прогноз, схоже, не відповідає дійсності. Недавнє дослідження Goldman Sachs показало, що генеративний ШІ може тою чи іншою мірою замінити 300 млн співробітників по всьому світу, що призведе до "значного збою" на ринку праці.

Відео дня

Водночас деякі експерти в сфері штучного інтелекту вважають, що ШІ може допомагати в роботі, але доглядати за ним повинна людина, щоб уникнути помилок і упередженості.

Весь світ обговорює чат-бот ChatGPT

ChatGPT – це чат-бот, який за декілька місяців існування викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Опитування показало, що деякі компанії вже замінюють співробітників ШІ-помічником, а популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, припинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

Водночас Ілон Маск та провідні ШІ-експерти закликали як мінімум на пів року призупинити навчання нейромереж, що перевершують GPT-4. Згадується, що подібні ШІ-системи повинні розроблятися тільки після того, як з'явиться впевненість в тому, що вони будуть мати позитивні наслідки, а пов'язані з ними ризики будуть керовані.

Нагадаємо, в середині березня чат-бот ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що GPT-5, яка вийде до кінця цього року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Вас також можуть зацікавити новини: